هيئة الكتاب تجذب جمهور المعرض بحفل موسيقي كلاسيكي

نظمت الهيئة العامة للكتاب حفل موسيقى بساحة مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال57، حفل موسيقى، حيث تغنت الفرقة بأغاني مثل: مستنياك، وعلى الي جري، واه يا لالالي.

وجذب الحفل زوار معرض الكتاب 2026، حيث تجمع عدد كبير من الجماهير أمام العرض بساحة المعرض للاستمتاع بالموسيقي والاغاني الكلاسيكية، ويات هذا النشاط في إطار حرص هيئة الكتاب على المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

هيئة الكتاب

وياتي الجناح المخفض ضمن مبادرات الهيئة العامة للكتاب لتعزيز الثقافة ونشر الوعي، وتأكيد دور معرض القاهرة الدولي للكتاب كمنصة داعمة للمعرفة ومفتوحة أمام جميع فئات المجتمع.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

