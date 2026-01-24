زهور بورسعيد: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع (صور)

18 حجم الخط

شن حي الزهور ببورسعيد ظهر اليوم حملة مكبرة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، لازالة الاشغالات والتعديات من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية.

وهدفت الحملة لفتح الطريق امام المواطنين،و إعادة الانضباط للشوارع والميادين العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لحي الزهور.

حملة إزالة الاشغالات بحي الزهور ببورسعيد، ڤيتو

حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بزهور بورسعيد،ڤيتو

وبالفعل تابع اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقتي عمر بن عبدالعزيز العادي والمميز، ومنطقة تعاونيات الجيزة، وشوارع 23 ديسمبر وعبد الحليم محمود والحراسات.

حملة إزالة الاشغالات بحي الزهور ببورسعيد، ڤيتو

اجراءات مشدده ضد المخالفين، ڤيتو

و اسفرت الحملة عن الازالة الفورية للاشغالات والتعديات، ومصادرتها ، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى والحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي وشكل جمالي وحضاري للشوارع، حيث تم ازالة مغسلة مخالفة بمنطقة عمر بن عبد العزيز المميز وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبها، كما تم ازالة شكوى الكهرباء بعمارة الغزالي، وتم مصادرة كراسي للكافتيريات المخالفة وغيرها.

حملة إزالة الاشغالات بحي الزهور ببورسعيد، ڤيتو

رئيس حي الزهور يشدد على اهميه المظهر الحضاري للشوارع، ڤيتو

ومن جانبه ناشد اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين، بشوارع الحي بالحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي من اي عوائق وتعديات، والاهتمام بمظهر الشوارع الحضاري، وشكلها الجمالي، وعدم التعدي عليها بالاشغالات.

وشدد رئيس حي الزهور على ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بها من قبل أصحاب التعديات، وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة.

