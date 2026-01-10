الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رفع 655 مخالفة إشغالات وضبط باعة جائلين وإزالة إعلانات في حملة أمنية مكبرة بإمبابة (صور)

حملة مرافق مكبرة
حملة مرافق مكبرة في امبابة،فيتو
18 حجم الخط

وجهت قوات شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط المخالفات والمخالفين بمنطقة حى المنيرة الغربية التابعة لقسم شرطة إمبابة.

وأسفرت الحملة عن  رفع مخالفات إشغالات ٦٥٥ مخالفة من شوارع شارع المطار والإمام الغزالي وشارع الأقصر وشارع بشتيل ومنطقة الصفطاوى بالبراجيل، وإزالة إعلانات صباحية بشارع الصفطاوى بالبراجيل وشارع بشتيل والعروبة وترعة بشتيل.

كما تم رفع إشغالات من أصحاب مقاهٍ وباعة جائلين مفترشين الأرض ومتسببين في إعاقة الحركة المرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة

وفي وقت سابق، شنت مديرية تموين الجيزة حملات مكبّرة استهدفت عددًا من المناطق بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة قبل ترويجها في السوق السوداء.

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الحملات التي قادها فريق من مفتشي المديرية بمشاركة مصطفى أحمد وكيل المديرية، وياسر حنفي مدير عام التجارة، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، بالتنسيق مع إدارتي تموين الوراق والصف ومديرية الطب البيطري، حققت نتائج متميزة في التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو محمّلة بـ 120 شيكارة دقيق بلدي مدعّم (بإجمالي 6 أطنان) قبل تهريبها للسوق السوداء بدائرة حي الوراق.

كما تم ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع اللحوم والسجق في نفس المنطقة، حيث جرى التحفظ على 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

txt

إغلاق محال تجارية ورفع إشغالات وسيارات متهالكة في حملة مكبرة بحدائق الأهرام

txt

حملات مكثفة بحي الهرم لرفع إشغالات الطريق العام وغلق المحال المخالفة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شرطة مرافق لقسم شرطة إمبابة المخالفات
ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

أمم أفريقيا، شاهد أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في الشوط الأول

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد واستمرار انخفاض درجات الحرارة

أمم أفريقيا، موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كان 2025

بعد تداول 3 أسماء، ما ضوابط انتخاب رئيس مجلس النواب 2026؟

محمد صلاح قبل مواجهة السنغال: سنقاتل لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية

رسميا، حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

محمد صلاح رجل مباراة مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب القمار بالمنام وعلاقته بالفساد والمشاكل في التجارة

محمد القلاجي يتصدر الحلقة 18 من «دولة التلاوة» وخروج محمد ماهر

القلاجي يبهر تحكيم «دولة التلاوة» والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف يقبل رأسه

المزيد
الجريدة الرسمية