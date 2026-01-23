وزير الري ونائب المحافظ يتفقدان أعمال تطوير محطة رفع القنطرة غرب ببورسعيد (صور)

18 حجم الخط

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ بالإنابة عن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد اليوم، أعمال التطهير والتطوير الجارية بمحطة رفع القنطرة غرب، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تحسين منظومة الري وزيادة كميات المياه الواصلة لمحافظة بورسعيد.

وزير الري نائب محافظ بورسعيد، ڤيتو

تطوير محطة رفع القنطرة غرب ببورسعيد، ڤيتو

وخلال الجولة، تم استعراض أعمال الإحلال والتجديد للطرمبات بمحطة رفع القنطرة غرب، والتي تشمل إحلال وتجديد عدد 4 طرمبات، إلى جانب إضافة 3 طرمبات جديدة، بما يسهم في رفع القدرة التشغيلية للمحطة وزيادة كفاءتها في ضخ المياه.

نائب محافظ بورسعيد يتابع تطوير المحطة، ڤيتو

تركيب مولد كهرباء بقدرة 1.5 ميجا وات، ڤيتو

كما تضمنت الأعمال تركيب مولد كهرباء بقدرة 1.5 ميجا وات لتشغيل الطرمبات الجديدة وضمان استمرارية العمل، خاصة في حالات الطوارئ، بما يدعم استقرار منظومة إمدادات المياه

وزير الري نائب محافظ بورسعيد، ڤيتو

وتابع وزير الري ونائب المحافظ أيضًا أعمال صيانة خطين مزدوجين، والتي تهدف إلى زيادة كميات المياه المضخوخة وتحسين معدلات التدفق، بما ينعكس إيجابيًا على تلبية الاحتياجات المائية لمحافظة بورسعيد

تعليمات القيادة السياسية برفع كفاءة البنية التحتية، ڤيتو

نائب محافظ بورسعيد، ڤيتو

وتم التأكيد على أن هذه الأعمال تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المياه، كما شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمحطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

و أوضح وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمحطات الرفع الحيوية، وعلى رأسها محطة رفع القنطرة غرب، نظرًا لدورها المحوري في دعم احتياجات المحافظات، مؤكدًا استمرار المتابعة الفنية لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المعايير.

