بورسعيد قبلة سياحة اليوم الواحد في عطلة نهاية الأسبوع، جبال الملح وأسواق الأسماك والأوتليت يتصدرون المشهد

شهدت بورفؤاد وبورسعيد اليوم الجمعة، توافد آلاف الزائرين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، وسط إقبال متزايد على المعالم السياحية والتجارية والتراثية بالمحافظة

سوق الأوتليت ببورسعيد، ڤيتو

وترصد ڤيتو خلال هذا التقرير في 20 صورة الأفواج السياحية التي تزور بورسعيد اليوم، حيث توافدت منذ الساعات الأولى أتوبيسات الرحلات الجماعية القادمة من مختلف محافظات الجمهورية.

سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد، ڤيتو

وحرص الزائرون على القيام بجولات سياحية متكاملة جمعت بين التنزه بشوارع بورسعيد التراثية، والتسوق من الأسواق المتنوعة، وتناول الوجبات البحرية، والتقاط الصور التذكارية.

الزوار يتوافدون على بورسعيد في عطلة نهاية الأسبوع، ڤيتو



الألاف يزورون ڤلل هيئة قناة السويس وجبال الملح ببورفؤاد، ڤيتو

و توافد الزوار على مدينة بورفؤاد منذ صباح باكر لزيارة ڤلل هيئة قناة السويس بالمدينة، والتي تُعد من أبرز المناطق ذات الطابع الخاص، وأصبحت مقصدًا سياحيًا مهمًا، نظرًا لما تتميز به من طراز معماري فرنسي فريد

جبال الملح بمدينة بورفؤاد، ڤيتو

و استهل الزائرون جولتهم بركوب المعديات بين ضفتي بورسعيد وبورفؤاد، والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، ثم زيارة عدد من المعالم البارزة، من بينها المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير، إلى جانب التجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

جبال الملح بمدينة بورفؤاد، ڤيتو

فيما شهدت جبال الملح ببورفؤاد أيضا إقبالا متزايدا والتي اعتبرها الزوار تحاكي جبال الثلج، فضلًا عن ممارسة بعض الشباب لرياضة التزلج على هذه الجبال، في مشهد أصبح لافتًا ومميزًا للمدينة.

سوق الأوتليت ببورسعيد، ڤيتو

الزوار يزورون الأسواق الحضارية ببورسعيد، ڤيتو

وعلى جانب آخر، شهدت محافظة بورسعيد إقبالًا كبيرًا على سوق الأسماك الحضاري، حيث توافد آلاف الزائرين للاستمتاع بالمأكولات البحرية الطازجة التي تشتهر بها المدينة الساحلية.

سوق ملابس الأوتليت ببورسعيد، ڤيتو

كما شهد مول وسوق الأوتليت إقبالا منقطع النظير من الزوار أيضا، والذي يُعد من أبرز المقاصد التجارية بالمحافظة، ويضم العديد من الماركات العالمية بأسعار تنافسية.

سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد، ڤيتو



ومن جانبها تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، جهودها لتوفير كافة الخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين، وضمان السيولة المرورية، وتسهيل حركة اتوبيسات ومركبات الرحلات.

الألاف يزورون بورسعيد في عطلة نهاية الأسبوع، ڤيتو

