حملات مكبرة تفاجئ المخالفين بالتعديات في مناخ وعرب بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحيي العرب والمناخ ببورسعيد، حملات مكبرة ،اليوم، لرفع الإشغالات المخالفة والتعديات واستعادة الانسيابية المرورية بالشوارع وذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

حملات لإزالة الاشغالات بعرب ومناخ بورسعيد، ڤيتو

وترصد ڤيتو خلال صور في هذا التقرير حملات الاشغالات بأحياء بورسعيد.

حملة إزالة التعديات بعرب بورسعيد

ففي حي العرب، وبمتابعة المهندس وليد الدعدع رئيس الحي، بالفعل تم تنفيذ حملة موسعة شملت عددًا من الشوارع الحيوية، من بينها شارع شهداء القنال (الروضة) وشارع القليوبية، وشارع الغوري، وشارع أبو الحسن، وشارع الثلاثيني.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد كبير من الإشغالات المتنوعة، شملت فرشات وباعة جائلين وحواجز حديدية وخشبية تعيق حركة المركبات والمشاة، إلى جانب غلق جميع محلات الخردة بمنطقة العرب القديم. كما تم مصادرة الإشغالات المخالفة

وأكد حي العرب بمحافظة بورسعيد في تصريحات صحفية أنه قد تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، مع توجيه إنذارات مشددة بعدم التعدي على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة إزالة التعديات بحي المناخ ببورسعيد ، ڤيتو

وفي سياق متصل، نفذت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ ببورسعيد أيضا حملة مكبرة بشارع العبور، بمشاركة شرطة المرافق برئاسة العميد شادي محروس، وذلك بمتابعة شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير، والتحفظ على 15 بنك خشبي، و4 استاندات حديدية، و7 شمسيات، إلى جانب إزالة وصلات الكهرباء العشوائية، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات.

واكدت محافظة بورسعيد في بيان صحفي صادر عنها أنه سيستمر الحملات اليومية لإعادة الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وحرصًا على حماية حقوق المارة وتحقيق السيولة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.

