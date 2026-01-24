إصابة 17 شخصا في 3 حوادث متفرقة بالفيوم

18 حجم الخط

اصيب 17 شخص من الفيوم، في 3 حوادث متفرقة علي طرق مختلفة، وتم نقل المصابين إلي المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وتولت إدارة مرور الفيوم، إزالة آثار الحوادث وإعادة انتظام حركة السير علي جانبي الطرق المتأثرة.

انقلاب ميكروباص علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق أسيوط الصحراوي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 5 من ركاب السيارة، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي علي طريق طامية قرية الروضة

كما تلقي مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية الروضة ـ طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة، في يد السائق، وقد أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وتم نقله إلي مستشفي طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي طريق الفيوم ـ القاهرة

كذلك تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين سوزوكي علي طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، باتجاه الفيوم قبل الطريق الإقليمي، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 11 من ركاب السيارتين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب كل حادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.