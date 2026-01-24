زراعة الشرقية تنفذ 5 أنشطة إرشادية لدعم محصول القمح خلال أسبوع

18 حجم الخط

أكد المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بـ محافظة الشرقية، أنه في إطار جهود المحافظة للنهوض بالقطاع الزراعي، نفذت المديرية 5 أنشطة إرشادية متنوعة بمراكز المحافظة على مدار الأسبوع الماضي.

نفذت الإدارة الزراعية بالزقازيق ندوة إرشادية تناولت تجهيز الأرض للزراعة واتباع خطوات الزراعة الصحيحة لـ محصول القمح، إلى جانب التوعية بمكافحة الأمراض والآفات الحشرية والفطرية في مراحلها المبكرة، مع الالتزام باستخدام مبيدات وزارة الزراعة الموصى بها وفق معدلات التخفيف المناسبة، لضمان سلامة وجودة المحصول.

ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بالزقازيق

وأضاف نصير وكذلك تنفيذ ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بالزقازيق بالتعاون مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري هدفت إلى توعية المواطنين بكيفية التعرف على اللبن المغشوش من خلال ملاحظة التغيرات في اللون والطعم وظهور الحبيبات أو الدسم، كما تم شرح الفرق بين اللبن الرايب والخام وبين اللبن القاطع والفاسد، لتوعية المستهلكين بأهمية جودة المنتجات الحيوانية.

مدرسة حقلية بقرى الحسينية ومشتول

وأيضا تم تنفيذ مدارس حقلية بقرية الجمالية التابعة لمركز الحسينية وناحية دهمشا بمركز مشتول السوق هدفت إلى شرح أهم التوصيات الفنية لمحصول القمح في هذه المرحلة وتقديم الدعم الفني للمزارعين للارتقاء بإنتاجية المحصول، مع الرد على كافة استفسارات الحضور حول العمليات الزراعية المناسبة

ندوة عن الأضرار والخسائر الناتجة عن القوارض

كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بكفر صقر تناولت الأضرار والخسائر الناتجة عن القوارض، وطرق مكافحتها، بحضور لجنة الوزارة ومهندسي إدارة مكافحة القوارض ومديري الجمعيات، وذلك في إطار استعداد المحافظة لحملة تحزيم وصيانة القمح ٢٠٢٦.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي حيث تعكس الأنشطة الإرشادية حرص المحافظة على دعم المزارعين وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة للمحاصيل مع الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية والحيوانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.