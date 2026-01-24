السبت 24 يناير 2026
محافظات

زراعة الشرقية تنفذ 5 أنشطة إرشادية لدعم محصول القمح خلال أسبوع

زراعة الشرقية تنفذ
زراعة الشرقية تنفذ 5أنشطة إرشادية لدعم محصول القمح في اسبوع
أكد المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بـ محافظة الشرقية، أنه في إطار جهود المحافظة للنهوض بالقطاع الزراعي، نفذت المديرية 5 أنشطة إرشادية متنوعة بمراكز المحافظة على مدار الأسبوع الماضي.

محافظ الشرقية يصدر 30 قرارا تأديبيا بحق 67 موظفا بالجهاز الإداري

نفذت الإدارة الزراعية بالزقازيق ندوة إرشادية تناولت تجهيز الأرض للزراعة واتباع خطوات الزراعة الصحيحة لـ محصول القمح، إلى جانب التوعية بمكافحة الأمراض والآفات الحشرية والفطرية في مراحلها المبكرة، مع الالتزام باستخدام مبيدات وزارة الزراعة الموصى بها وفق معدلات التخفيف المناسبة، لضمان سلامة وجودة المحصول.

ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بالزقازيق 

 وأضاف نصير وكذلك تنفيذ ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بالزقازيق بالتعاون مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري هدفت إلى توعية المواطنين بكيفية التعرف على اللبن المغشوش من خلال ملاحظة التغيرات في اللون والطعم وظهور الحبيبات أو الدسم، كما تم شرح الفرق بين اللبن الرايب والخام وبين اللبن القاطع والفاسد، لتوعية المستهلكين بأهمية جودة المنتجات الحيوانية.

 مدرسة حقلية بقرى الحسينية ومشتول 

وأيضا تم  تنفيذ مدارس حقلية بقرية الجمالية التابعة لمركز الحسينية وناحية دهمشا بمركز مشتول السوق هدفت إلى شرح أهم التوصيات الفنية لمحصول القمح في هذه المرحلة وتقديم الدعم الفني للمزارعين للارتقاء بإنتاجية المحصول، مع الرد على كافة استفسارات الحضور حول العمليات الزراعية المناسبة 

ندوة عن الأضرار والخسائر الناتجة عن القوارض 

كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بكفر صقر تناولت الأضرار والخسائر الناتجة عن القوارض، وطرق مكافحتها، بحضور لجنة الوزارة ومهندسي إدارة مكافحة القوارض ومديري الجمعيات، وذلك في إطار استعداد المحافظة لحملة تحزيم وصيانة القمح ٢٠٢٦.

زراعة الشرقية تنفذ 122 حقلًا إرشاديًا وتحقق المركز الأول في توريد القمح

محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي حيث تعكس الأنشطة الإرشادية حرص المحافظة على دعم المزارعين وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة للمحاصيل مع الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية والحيوانية.

