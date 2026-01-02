زراعة الشرقية تنفذ 122 حقلًا إرشاديًا وتحقق المركز الأول في توريد القمح

18 حجم الخط

حققت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية إنجازات ملحوظة خلال عام 2025، حيث نفذت 122 حقلًا إرشاديًا و185 ندوة إرشادية بمختلف مراكز المحافظة، إلى جانب تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية في توريد محصول القمح لموسم 2024 / 2025، بإجمالي كمية موردة بلغت 604207 أطنان، من مساحة منزرعة قدرت بنحو 370 ألف فدان.

ندوات حقلية ودعم فني للمزارعين

وكشف المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية نفذت منظومة متكاملة من الأنشطة الإرشادية الهادفة على مدار العام، شملت توفير أصناف حديثة من التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتقاوي، إلى جانب تنفيذ ندوات إرشادية وعقد ندوات حقلية خلال مراحل نمو المحصول لشرح أهم العمليات الزراعية للمزارعين، وذلك في إطار خطة شاملة لدعم مزارعي القمح ورفع الوعي بأفضل الأصناف وأكثرها إنتاجية.

مشروعات إرشادية وتسوية الأراضي بالليزر

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تنفيذ 60 حقلًا إرشاديًا فرديًا بالأراضي القديمة، و7 حقول بالأراضي الجديدة بمساحة فدان لكل حقل، و6 حقول بالمزارع السمكية بإجمالي مساحة 208 أفدنة، فضلًا عن 7 حقول بالأراضي المحلية. كما تم تنفيذ مشروع تسوية الأراضي بالليزر على مساحة 300 فدان في 6 مراكز رئيسية، إلى جانب تنفيذ مشروع دلتا النيل (GIZ) على مساحة 50 فدانًا موزعة على 5 مراكز، وتنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي «كافي» الذي شمل 32 حقلًا إرشاديًا في 16 مركزًا.

توفير تقاوي القمح ودعم مبادرة “ازرع”

وأوضح جنجن أن الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بمحافظة الشرقية قامت بدور محوري ضمن مبادرة «ازرع»، حيث تم تقديم تقاوي قمح عالية الإنتاجية بدعم 50% من ثمن الشيكارة، إلى جانب تنفيذ ندوات إرشادية ومدارس حقلية وأيام حصاد لمتابعة جميع مراحل نمو المحصول، وتم توزيع التقاوي بمعدل 45 كجم للفدان بالأراضي العادية و60 كجم للفدان بالأراضي الملحية والرملية والسمكية.

دعم المحاصيل الاستراتيجية والتدريب الفني

وأشار إلى تقديم كافة أشكال الدعم التعاقدي والفني والإرشادي لمزارعي بنجر السكر بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وتنظيم ندوات وبرامج إرشادية بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ قوافل إرشادية بالتعاون مع كلية الزراعة ومراكز البحوث الزراعية.

كما تم تنفيذ 22 دورة تدريبية وندوة فنية متخصصة في مجالات الزراعة الحديثة، المبيدات، التغيرات المناخية، التحول الرقمي، التصنيع الغذائي، ومشروعات التنمية المستدامة، إلى جانب تنفيذ 8 برامج تدريبية إدارية لرفع كفاءة العاملين في مجالات الحاسب الآلي والموارد البشرية والحوكمة وقانون الخدمة المدنية.

ندوات توعوية وصحية وسلامة غذاء

ولفت وكيل الوزارة إلى تنفيذ 35 ندوة إعلامية وتوعوية حول القضايا السكانية والمبادرات الرئاسية والسلامة المهنية والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى 4 ندوات توعوية في مجالات مناهضة العنف ضد المرأة والإرشاد الأسري والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن تنفيذ 35 ندوة توعوية صحية بالتعاون مع مديرية الصحة.

كما تم تنفيذ 54 ندوة توعوية في مجالات سلامة الغذاء وصحة اللحوم والأمراض المشتركة وحملات التحصين، إلى جانب 26 ندوة توعوية عن التغذية السليمة ونقل الدم الآمن ومقاومة المضادات الحيوية وأضرار البلاستيك، وتنفيذ 3 دورات تدريبية ضمن برامج بناء الأسرة ولغة الإشارة والإرشاد الأسري.

إشادة محافظ الشرقية

ومن جانبه، أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود المتميزة التي تبذلها وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالمحافظة، مؤكدًا أن تلك الجهود أسهمت في تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتطوير أساليب الزراعة الحديثة وزيادة الإنتاجية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والمادي للمزارعين بشكل مباشر، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الزراعي بالمحافظة.

