زراعة الشرقية تنظم دورة تدريبية حول إدارة الملوثات

انطلاق فعاليات الدورة
انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للملوثات

قال المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية: إن المديرية نفذت أولى فعاليات الدورة التدريبية في مجال إدارة الملوثات العضوية الثابتة والتخلص الآمن من رواكد المبيدات، بالاشتراك مع مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية،  وذلك بحضور الدكتور محمد سنجاب رئيس  بحوث بالمعمل المركزى للمبيدات بوزارة الزراعة، والدكتور محمد صبحى أستاذ ورئيس قسم المبيدات بكلية الزراعة جامعة المنصورة، والمهندس أحمد رفعت العساسى مدير الإدارة العامة للمكافحة، وعدد من مهندسي المكافحة بالمديرية والإدارات الزراعية. 

أهداف التنمية المستدامة 

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الدورة التدريبية تناولت الحديث عن  أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030  ومنها التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة شديدة الخطورة، للحد من التأثيرات السلبية على البيئة وصحة المواطنين والمزارعين.

استغلال الموارد المتاحة 

وأضاف أن البيئة المستدامة هو النهج المتوازن الذى يضمن استغلال الموارد المتاحة، بحيث تحصل الأجيال الحالية على احتياجاتها منها دون المساس بحق الأجيال القادمة، منوها أن استخدام وتواجد الملوثات العضوية الثابتة يهدد البيئة ويحول دون الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

