السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أستاذ عبريات يكشف سر تدمير إسرائيل لمنظومة التعليم الفلسطيني

احمد فؤاد انور،فيتو
احمد فؤاد انور،فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية، والمتخصص بملف الصراع العربى الإسرائيلى: إن ما كشفه تقرير أعده مركز "غزة لحقوق الإنسان" عن  تدمير سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لمنظومة التعليم في غزة يؤكد أن الكيان الصهيونى لم يتراجع عن فكرة ومخطط التهجير واستمرار منظومة التعليم الفلسطينى، رغم كل الظروف القاسية التي يعيشون فيها ترى إسرائيل أنه يعوق مخطط التهجير كما قال شارون رئيس الوزراء السابق إن الشعب الفلسطينى يتضاعف عدد سكانه كل 25 عاما، وهو ما يشكل خطرا على إسرائيل.

 

الضرب الإسرائيلي الممنهج للتعليم الفلسطينى والمدارس والمناهج الفلسطينية هي خطوة ضمن المخطط لاجبار الشعب الفلسطينى على الهجرة 

وأكد فى تصريح لفيتو أن الضرب الإسرائيلي الممنهج للتعليم الفلسطينى والمدارس والمناهج الفلسطينية هو خطوة ضمن المخطط لإجبار الشعب الفلسطينى على الهجرة للأماكن التى تحت سيطرة إسرائيل فيما يعرف بالترانسفير الداخلى أو التوجه للمناطق التى بها عصابات المستوطنين للهيمنة على ممتلكاتهم، وإقامة مستوطنات جديدة وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن المخطط الإسرائيلى مستمر دون توقف 

إسرائيل تسعى إلى هدم البنية التحتية وابسط مقومات الحياة فى قطاع غزة

 

وواصل حديثه قائلا إن الوقت قد حان ليقوم المجتمع الدولى بمسئولياته، وأن يواجه هذا المخطط وفضحه من خلال الوسائل القانونية والاقتصادية، وربما التوعوية وكلها وسائل لمواجهة المخطط الإسرائيلى، خاصة أن إسرائيل تسعى إلى هدم البنية التحتية وأبسط عوامل الحياة فى قطاع غزة لتنفيذ مخطط التهجير وطمس الهوية الفلسطينية وعلى الدول التى اعترفت بالدولة الفلسطينية أن تمارس ضغوطها والتصدى لهذه المخططات الاسرائيلية 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الهوية الفلسطينية منظومة التعليم الفلسطينى مخطط التهجير

مواد متعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مقام النبي إلياس بالضفة الغربية

الاحتلال يهدم منشآت داخل مقر الأونروا بالقدس ويرفع العلم الإسرائيلي فوقه (فيديو)

20 معلومة ترصد دور السيسي في التصدي لتصفية القضية الفلسطينية وإفشال مخطط التهجير

مستشار حماس السابق: مصر أفشلت مخطط التهجير القسري وحلم إسرائيل الكبرى
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

سيدات برشلونة يتوجن بلقب السوبر الإسباني 2026 على حساب ريال مدريد

نشاط السيسي في حفل عيد الشرطة الـ74 (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر سيتي

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم السبت

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمود كمال يتألق في «دولة التلاوة» ويقدّم واحدة من أقوى قراءاته

أشرف سيف يخطف القلوب بتلاوة متقنة وإجماع من لجنة "دولة التلاوة" على تميّزه

محمد كامل يبهر لجنة تحكيم «دولة التلاوة» بصوته العذب وتلاوته المدهشة

المزيد
الجريدة الرسمية