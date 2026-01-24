أستاذ عبريات يكشف سر تدمير إسرائيل لمنظومة التعليم الفلسطيني

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية، والمتخصص بملف الصراع العربى الإسرائيلى: إن ما كشفه تقرير أعده مركز "غزة لحقوق الإنسان" عن تدمير سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لمنظومة التعليم في غزة يؤكد أن الكيان الصهيونى لم يتراجع عن فكرة ومخطط التهجير واستمرار منظومة التعليم الفلسطينى، رغم كل الظروف القاسية التي يعيشون فيها ترى إسرائيل أنه يعوق مخطط التهجير كما قال شارون رئيس الوزراء السابق إن الشعب الفلسطينى يتضاعف عدد سكانه كل 25 عاما، وهو ما يشكل خطرا على إسرائيل.

الضرب الإسرائيلي الممنهج للتعليم الفلسطينى والمدارس والمناهج الفلسطينية هي خطوة ضمن المخطط لاجبار الشعب الفلسطينى على الهجرة

وأكد فى تصريح لفيتو أن الضرب الإسرائيلي الممنهج للتعليم الفلسطينى والمدارس والمناهج الفلسطينية هو خطوة ضمن المخطط لإجبار الشعب الفلسطينى على الهجرة للأماكن التى تحت سيطرة إسرائيل فيما يعرف بالترانسفير الداخلى أو التوجه للمناطق التى بها عصابات المستوطنين للهيمنة على ممتلكاتهم، وإقامة مستوطنات جديدة وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن المخطط الإسرائيلى مستمر دون توقف

إسرائيل تسعى إلى هدم البنية التحتية وابسط مقومات الحياة فى قطاع غزة

وواصل حديثه قائلا إن الوقت قد حان ليقوم المجتمع الدولى بمسئولياته، وأن يواجه هذا المخطط وفضحه من خلال الوسائل القانونية والاقتصادية، وربما التوعوية وكلها وسائل لمواجهة المخطط الإسرائيلى، خاصة أن إسرائيل تسعى إلى هدم البنية التحتية وأبسط عوامل الحياة فى قطاع غزة لتنفيذ مخطط التهجير وطمس الهوية الفلسطينية وعلى الدول التى اعترفت بالدولة الفلسطينية أن تمارس ضغوطها والتصدى لهذه المخططات الاسرائيلية

