الاحتلال يواصل تدمير منظومة التعليم في غزة وتهديدات بآثار كارثية طويلة الأمد

18 حجم الخط

كشف تقرير أعده مركز "غزة لحقوق الإنسان" أن تدمير سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لمنظومة التعليم في غزة يؤدي إلى فاقد تعليمي يتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، مشددا على أن سياسات التضييق الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فاقمت من حرمان مئات الآلاف من الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم.

ويعبر مصطلح "الفاقد التعليمي" عن الفجوة المعرفية والمهارية التي تحدث لدى الطلبة نتيجة انقطاعهم عن الدراسة أو عدم فاعلية التعليم، مما يؤدي إلى عدم تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، تظهر أحدث البيانات الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة، بما فيها اليونسكو والأونروا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن حوالي 745 ألأف طالب وطالبة في قطاع غزة حرموا من التعليم النظامي جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، من بينهم 88 ألف طالب جامعي توقفت مسيرتهم التعليمية النظامية بالكامل، في سابقة خطيرة تهدد بضياع جيل كامل من الأطفال والشباب الفلسطينيين.

الدمار يطال 97% من المنشآت التعليمية في غزة

ووفقا لتقارير أممية موثقة، فقد تعرضت أكثر من 95–97٪ من المدارس والمنشآت التعليمية في قطاع غزة لأضرار جزئية أو كلية، بما في ذلك المدارس الحكومية ومدارس "الأونروا" والمؤسسات التعليمية الخاصة، حيث دُمر عدد كبير منها بشكل كامل، فيما أصبحت مئات المدارس الأخرى غير صالحة للاستخدام وتحتاج إلى إعادة بناء أو ترميم شامل.

خسائر جسيمة في قطاع التعليم

أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية عن خسائر بشرية جسيمة في صفوف المجتمع التعليمي، حيث استشهد أكثر من 20 ألف طالب وطالبة، وأُصيب أكثر من 31 ألف آخرين آخرين بجروح متفاوتة.

كما استشهد نحو 1037 من المعلمين والإداريين في قطاع التعليم، وأُصيب حوالي 4757 آخرين، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".

وقال المركز إن هذه الخسائر أدت إلى تفريغ المدارس والجامعات من كوادرها التعليمية، وأضعفت القدرة المستقبلية على إعادة تشغيل النظام التعليمي، فضلا عن الآثار النفسية العميقة والممتدة التي يعاني منها الأطفال والمعلمون.

الاحتلال يمارس سيسات تضييق ممنهجة بحث طلاب غزة

وبحسب "مركز غزة لحقوق الإنسان"، فإن سياسات الإغلاق المشدد ومنع حرية التنقل التي تفرضها سلطات الاحتلال حرمت آلاف الطلبة الفلسطينيين من حقهم في استكمال تعليمهم خارج قطاع غزة.

وشدد المركز على أن هذا المنع يشكل انتهاكا صريحا للحق في التعليم وحرية التنقل، ويأتي في إطار سياسة عقاب جماعي تستهدف فئة الشباب وتقيّد مستقبلهم العلمي والمهني.

آثار كارثية طويلة الأمد

ووفق التقارير المتخصصة فإن الانقطاع التعليمي المطول، إلى جانب تدمير المدارس وتقييد عمل الأونروا ومنع الطلبة من السفر، أدى إلى فاقد تعليمي غير مسبوق يقدر بما يعادل 3 إلى 5 سنوات من التعليم الفعلي، وهو ما ستكون له آثار كارثية طويلة الأمد على التنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وينذر بظهور ما بات يعرف بـ"الجيل الضائع" في قطاع غزة.

وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن الاستهداف الإسرائيلي لقطاع التعليم في غزة يرقى إلى الإبادة التعليمية عبر المحو المنهجي للتعليم من خلال قتل المعلمين والطلاب والموظفين، أو اعتقالهم وتجويعهم وتشريدهم إضافة إلى تدمير البنية التحتية التعليمية، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضمان حرية حركة الطلبة الفلسطينيين وحمايتهم وتمكينهم من الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية داخل فلسطين وخارجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.