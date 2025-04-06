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محافظات

الفيوم تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات المجال الزراعي

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن مديرية التربية والتعليم، حققت  المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المشروعات في مجال التربية الزراعية للعام الدراسي 2025/2024.

الأعمال الفائزة في مسابقات المجال الزراعي

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية شاركت في مسابقة المشروعات، بمشروع الاستزراع السمكي مع نبات الأزولا، المقدم من الطلاب أسر عمر دكروري السيد، ومحمد عمر دكروري السيد، وحمزة محمد سيد محمد، وقد حصل المشروع علي المركز الأول، كما حصلت الفيوم علي المركز الأول أيضا في مسابقة تدوير المخلفات، بالمشروع المقدم  من الطلاب، أسر محمد فاروق، وعبدالله محمد يحي، وعبدالرحمن مصطفى محمود.

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يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تفقد العمل اليوم بمدرسة الشهيد صلاح البشيهي الابتدائية التابعة لإدارة شرق الفيوم، وراجع التقييمات،  بهدف التأكد من مدى التقدم الذي حققه الطلاب في مختلف المواد الدراسية، كما تابعت  رشا يوسف وكيل المديرية، مدرسة طامية الرسمية للغات، ومدرسة طامية الإعدادية للبنات، ومدرسة الجبلاية تعليم مجتمعي.

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