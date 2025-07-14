وزير الزراعة يستقبل سفير مصر الجديد في رومانيا ومولدوفا لبحث التعاون

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير محمد مصطفى عرفي، سفير مصر الجديد لدى رومانيا ومولدوفا، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي بين مصر ورومانيا ومولدوفا.

وتناول اللقاء سبل دفع العلاقات الزراعية قدمًا، واستعراض فرص تبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية، بالإضافة إلى بحث آلية لتعزيز حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، كما تم التطرق إلى إمكانية التعاون في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي المشترك، في ضوء الأهمية المتزايدة لهذه القطاعات على الصعيد العالمي.

وأكد وزير الزراعة حرص مصر على توسيع آفاق التعاون مع رومانيا ومولدوفا، مشيرًا إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في القطاع الزراعي، والتي يمكن أن تخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى إمكانية أن يشمل التعاون المشترك انتاج وصناعة المعدات والآلات الزراعية واعتبار مصر مركزا إقليميا لتوزيع المعدات الزراعية الرومانية بالقارة الإفريقية، فضلا عن فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية.

من جانبه، أعرب السفير محمد مصطفى عرفي عن تطلعه للعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية والزراعية بين مصر ورومانيا ومولدوفا خلال فترة عمله، مؤكدًا على أهمية القطاع الزراعي كركيزة أساسية لتعزيز الروابط بين الدول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.