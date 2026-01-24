السبت 24 يناير 2026
صحة الشرقية: 90 ألف زيارة منزلية على مدار 69 أسبوعًا لكبار السن

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الشرقية، استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية ضمن الفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة، على مدار أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه خلال يوم الجمعة الماضي، تم تقديم 1,735 زيارة منزلية لكبار السن، و19 زيارة لذوي الهمم، فضلًا عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاتخاذ اللازم طبيًا.

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية توقع الكشف على 5394 مواطنا خلال يناير الجاري

تنفيذ صحة الشرقية لحملات كبار السن للاسبوع 69 

وأشار إلى أن عدد الزيارات التي نفذتها مديرية الصحة بمحافظة الشرقية على مدار 69 أسبوعًا بلغ نحو 90 ألف زيارة منزلية، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والكشف على الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أمراض سوء التغذية مثل الأنيميا والسمنة.

 كما تم تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية لكبار السن، إلى جانب تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لأبناء المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات الطبية داخل منازلهم تخفيفًا عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية.

صحة الشرقية تحبط كارثة طبية داخل عيادة نساء وتوليد مخالفة (صور)

وأكد استمرار عمل الفرق الطبية المتحركة وتواجدها المستمر خاصةً بالمناطق النائية على مدار أيام العطلات الرسمية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية وحدات الرعاية الأولية اللجان المتحركة الوحدات الصحية

الجريدة الرسمية