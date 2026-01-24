صحة الشرقية: 90 ألف زيارة منزلية على مدار 69 أسبوعًا لكبار السن

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الشرقية، استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية ضمن الفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة، على مدار أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه خلال يوم الجمعة الماضي، تم تقديم 1,735 زيارة منزلية لكبار السن، و19 زيارة لذوي الهمم، فضلًا عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاتخاذ اللازم طبيًا.

تنفيذ صحة الشرقية لحملات كبار السن للاسبوع 69

وأشار إلى أن عدد الزيارات التي نفذتها مديرية الصحة بمحافظة الشرقية على مدار 69 أسبوعًا بلغ نحو 90 ألف زيارة منزلية، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والكشف على الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أمراض سوء التغذية مثل الأنيميا والسمنة.

كما تم تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية لكبار السن، إلى جانب تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لأبناء المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات الطبية داخل منازلهم تخفيفًا عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية.

وأكد استمرار عمل الفرق الطبية المتحركة وتواجدها المستمر خاصةً بالمناطق النائية على مدار أيام العطلات الرسمية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

