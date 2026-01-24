متخصصة بالشأن الصيني: بكين استغلت منتدى دافوس لمواجهة الهيمنة الأمريكية

18 حجم الخط

كشفت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، والمتخصصة في الشئون السياسية الصينية، إن مشاركة الصين في المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس السويسرية يعكس تحركًا استراتيجيًا مدروسًا لمواجهة سياسات الهيمنة الأحادية الأمريكية، وترسيخ رؤية بكين القائمة على مبدأ المصير المشترك للبشرية ودعم دول الجنوب العالمي.

الوفد الصينى حمل رسائل اقتصادية واضحة

وأكدت حلمي عبر صفحتها بالتواصل الاجتماعى أن الوفد الصيني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني “خه ليفنغ” حمل رسائل سياسية واقتصادية واضحة، أبرزها الدعوة إلى التعددية القطبية الحقيقية، وبناء نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة وانفتاحًا، بعيدًا عن سياسات الاستقطاب وكتل المواجهة.

وأوضحت أن الصين استغلت منصة دافوس 2026، المنعقدة تحت شعار “روح الحوار”، للتأكيد على التزامها بتحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة، وتقديم نفسها كعنصر استقرار رئيسي في الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وضعف معدلات النمو عالميًا.

بكين شددت خلال مشاركتها على دعم دول الجنوب العالمي عبر مبادراتها الكبرى

وأضافت أن بكين شددت خلال مشاركتها على دعم دول الجنوب العالمي عبر مبادراتها الكبرى، وعلى رأسها مبادرة الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية، بما يعزز استقلال هذه الدول اقتصاديًا وتكنولوجيًا، ويحد من تبعيتها للغرب والولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، أشارت حلمي إلى أن الصين تعمل على تحدي الهيمنة المالية الأمريكية من خلال التوسع في تدويل اليوان الرقمي (e-CNY)، واستخدام منصات تسوية بديلة مثل mBridge، وهو ما يفتح مسارات جديدة للتجارة الدولية ويقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي، خاصة في مواجهة العقوبات الاقتصادية.

الصين تساهم بنحو 22.6% من النمو الاقتصادي العالمي

وأكدت أن تقديرات منتدى دافوس 2026 تشير إلى أن الصين تساهم بنحو 22.6% من النمو الاقتصادي العالمي، ما يمنحها ثقلًا متزايدًا في صياغة القواعد الاقتصادية الدولية الجديدة، بالتعاون مع قوى صاعدة مثل الهند وإندونيسيا.

كما لفتت إلى أن الصين حرصت على إبراز ريادتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتحول الأخضر، داعية إلى حوار تكنولوجي دولي يضمن عدم احتكار الدول الغربية لمعايير المستقبل، ويحمي مصالح الدول النامية.

واختتمت الدكتورة نادية حلمي تصريحاتها بالتأكيد على أن الدور الصيني في دافوس 2026 يعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة تشكيل الحوكمة الاقتصادية العالمية على أساس التعاون والحوار والمنفعة المتبادلة، بما يخدم دول الجنوب العالمي ويواجه سياسات التفرد والهيمنة الأمريكية، في إطار الرؤية الصينية لبناء مجتمع دولي ذي مصير مشترك للبشرية.

