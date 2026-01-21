السيسي: منتدى دافوس منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسؤولين

18 حجم الخط

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في دافوس بـ “بورج برانديه” الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسؤولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة.

