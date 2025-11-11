الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

أكبر مبادرة بتاريخ الإنسانية، صدور كتاب "الحزام والطريق"

الحزام والطريق، فيتو
الحزام والطريق، فيتو
صدر حديثا كتاب جديد بعنوان "الحزام والطريق.. مبادرة القرن الصيني".  

الكتاب يتناول اكبر مبادرة في التاريخ الانساني التي أطلقها الزعيم الصيني شي جين بينغ في سبتمبر 2013 والتي تمثل سياسة الصين الخارجية والمعتمدة علي التعاون والشراكة والمصير المشترك من خلال تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع دول الأعضاء في المبادرة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية من خلال بناء وتطوير الموانئ  والطرق وخطوط السكك الحديدية والمطارات وتطوير المدن والتجمعات السكانية والخطوط الملاحية، بحسب المشرف على الكتاب الروائي أحمد محمود.

واضاف “محمود” في تصريحات لـ “فيتو” أن هذا التعاون وتنفيذ هذه المشروعات يؤدي إلي زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات مما يزيد معدل النمو لقرابة 9.٪ من الناتج القومي مما يحدث ارتفاع المستوي الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول، مشيرا إلى  أن من أهداف المبادرة نقل 7 ملايين شخص من حالة الفقر المدقع الي مستوي معيشي مقبول؛ وكذلك نقل 32 مليون شخص من مستوي اجتماعي متدن الي توفير كل سبل الحياة الاجتماعية المستقرة الآمنة.

وأكد أنه حتى الآن انضم الي المبادرة 130 دولة و30 منظمة دولية وإقليمية وأن مصر قد انضمت عام 2014 وتم تنفيذ العديد من المشروعات بها مثل منطقة المال والاعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة أبراج العلمين الجديدة؛ تطوير ميناء أبو قير البحري؛ تطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس؛ تطوير منطقة العين السخنة بالسويس وبناء محطة بنبان للطاقة المتجددة، مختتما أنه بعد مرور 12 عاما من إطلاق المبادرة تم تنفيذ 3000 مشروع بحجم إنفاق واستثمارات تصل إلى 3 تريليونات دولار لتمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق طريق الحرير.

