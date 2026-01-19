منتدى الاقتصاد العالمي يستبعد وزير الخارجية الإيراني من قمة دافوس

18 حجم الخط

سحب منتدى الاقتصاد العالمي دعوة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لحضور قمة دافوس في سويسرا بعد دعوات بمنع المسؤولين الإيرانيين من الحضور عقب الاحتجاجات الأخيرة.

الخسارة المأساوية

وفي منشور على منصة "إكس"، أكد المنتدى أن عباس عراقجي لن يُسمح له بحضور الفعالية التي تستمر خمسة أيام.

وجاء في بيان المنظمة: "على الرغم من أنه دُعي في الخريف الماضي، فإن الخسارة المأساوية لأرواح المدنيين في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية تعني أنه ليس من الصحيح تمثيل الحكومة الإيرانية في دافوس هذا العام".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أرسلت مجموعة "المتحدة ضد إيران النووية" (UANI) رسالة إلى رئيس المنتدى، بورغي بريندي، يوم الجمعة، تحثه فيها على سحب الدعوة ومنع مسؤولي النظام الإيراني من الحضور وسط حملة قمع وحشية ضد المدنيين.

ورحب السفير مارك والاس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالقرار، قائلًا في بيان لشبكة فوكس نيوز الإخبارية بعد سحب دعوة عراقجي: "تثني 'المتحدة ضد إيران النووية' على منتدى الاقتصاد العالمي لإلغائه دعوة وزير الخارجية الإيراني من اجتماع هذا العام في دافوس. لا ينبغي منح ممثلي النظام الإيراني منصة في الفعاليات الدولية نظرًا لجرائمهم ضد الشعب الإيراني وتاريخهم الطويل في دعم الإرهاب".

اندلعت الاحتجاجات في إيران في نهاية ديسمبر 2025، بداية بسبب أزمات اقتصادية منها انخفاض قيمة العملة الوطنية، ثم توسعت لتحمل مطالب سياسية. وبلغت الاحتجاجات ذروتها عقب دعوات من رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق.

واجهت السلطات الاحتجاجات بإجراءات أمنية مشددة شملت قطعًا للإنترنت، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن، حسب تقارير.

وفي 12 يناير، أعلنت السلطات الإيرانية أن الوضع "تمت السيطرة عليه"، واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات.

