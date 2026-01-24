السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية

الاسترلينى
الاسترلينى
18 حجم الخط

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري خلال حركة تعاملات اليوم السبت 24 يناير 2026، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وفقا لآخر التحديثات.

وترصد “فيتو" آخر تطورات  سعر الإسترليني في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 63.18 جنيها. 

سعر البيع 63.38 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سعر الشراء 63.12 جنيها. 

سعر البيع 63.49 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 63.12 جنيها. 

سعر البيع 63.49 جنيها. 

الاسترلينى - فيتو 
الإسترليني - فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطنى الأهلي 

سعر الشراء 63.37 جنيها. 

سعر البيع 64.40 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدى أجريكول

سعر الشراء 63.37 جنيها. 

سعر البيع 64.40 جنيها. 

الاسترلينى - فيتو 
الإسترليني - فيتو 

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني؟ 

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling، ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم، أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

 ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

الجنيه الإسترليني

لا يعرف بالضبط أصل كلمة جنيه استرليني، فيقال إن تسمية استرليني بالإنجليزية Sterling تعود إلى العصور الأنجلوسكسونية عندما كان يطلق على النقود اسم استرليني Sterlings حيث كانت تصك من الفضة وكان وزن 240 من هذه الاسترلينات يعادل باوند واحد، حيث كانت الكميات الكبيرة من النقود تدفع باستخدام باوند من الاسترلينات "pounds of sterlings". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسترليني في بنك مصر الإسترليني في بنك كريدي إجريكول الإسترليني في البنك المركزي المصري الإسترليني في البنك الأهلي المصري البنك الأهلى المصرى البنك المركزى المصرى البنك المركزي والبنوك المصرية الجنيه الإسترليني في بنك كريدي الجنيه الاسترلينى سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطنى الاهلى سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي صباح اليوم السبت

أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة

سعر جرام الفضة اليوم السبت، عيار 925 يصل لــ 153 جنيها

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات السبت

7640 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)
ads

الأكثر قراءة

إيداع رمضان صبحي قفص الاتهام قبل بدء جلسة الاستئناف على حبسه في قضية التزوير

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

حزب المستقلين الجدد: السردية الوطنية لخفض الدين خطوة على الطريق الصحيح

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أول رد فعل من وزير العمل على واقعة الفيديو المتداول بكفر الشيخ

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية