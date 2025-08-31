الأحد 31 أغسطس 2025
اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال حركة التعاملات، حيث صعدت مؤشرات سوق المال  بمستهل تداولات اليوم الأحد 31 أغسطس 2025. 

افتتح EGX30 عند 35727 نقطة  بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند 10897 نقطة، فيما سجل المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 ارتفاعًا بواقع 1.58% عند 14507 نقاط.
 

 

التحليل الفنى للمؤشر الرئيسي EGX30 

وشهد مؤشر EGX30 ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، ليتجاوز مستوى 35986 نقطة، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين المحليين والمؤسسات، حيث جاء هذا الأداء في ظل حالة من التفاؤل بشأن استقرار السياسات النقدية، بالإضافة إلى تزايد السيولة في السوق بعد تحسن أداء بعض الأسهم القيادية.

الاتجاه العام للمؤشر 

الاتجاه العام للمؤشر على المدى القصير والمتوسط يُظهر اتجاهًا صاعدًا، حيث تمكن المؤشر من الحفاظ على التحرك أعلى خطوط الدعم الرئيسية، وتأكيد اختراقه لمستويات مقاومة مهمة سابقًا استمرار التداول أعلى متوسطات 50 و100 يوم يعد إشارة فنية إيجابية تعزز من استمرار الصعود.

مستويات الدعم والمقاومة

-الدعم الأول: 34000 نقطة – يمثل منطقة ارتداد قوية حال حدوث أي تراجعات.
-الدعم الثاني: 33,800 نقطة – مستوى أكثر عمقًا ويعكس قاع تصحيحي سابق.
-المقاومة الحالية: 33000  نقطة – إذا تم اختراقها بإغلاق يومي قوي، قد يستهدف المؤشر مستوى 35,000 نقطة.

 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

ويشهد مؤشر EGX70 EWI حالة من التباين عند المستوى 10745  نقطة، وسط محاولات مستمرة من السوق للتماسك بعد موجات من الارتفاعات المتتالية، ويعكس المؤشر أداء شريحة كبيرة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي تتأثر سريعًا بأي تغيرات في السيولة أو سلوك المتعاملين الأفراد، ما يجعل تحليل المؤشر أمرًا بالغ الأهمية لفهم حركة السوق المصري ككل. 

اتجاه المؤشر العام

ويتحرك مؤشر EGX70 حاليًا في قناة عرضية مائلة للصعود، بعد سلسلة من التراجعات التصحيحية الطفيفة وعلى الرغم من الضغوط البيعية التي ظهرت مؤخرًا، لا يزال المؤشر يحتفظ باتجاهه الصاعد على المدى المتوسط، مدعومًا بوجود قوى شرائية تظهر بالقرب من مستويات الدعم الفنية، ما يمنح إشارات على احتمالات ارتداد صعودي في الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم والمقاومة

ويتحرك المؤشر حاليا حول مستوى 10735 نقطة، ويواجه مقاومة فنية رئيسية عند 10000 نقطة، والتي باختراقها قد يفتح المجال أمام استهداف مستويات 11000 ثم 11500 نقطة على الجانب الآخر، حيث يقف الدعم الأول عند مستوى 10,050 نقطة، يليه دعم أكثر قوة عند 9,950 نقطة، والذي يُعد مستوى نفسي وفني هام يُرتكز عليه المؤشر منذ بداية الشهر الحالي.

جدير بالذكر أنه من المتوقع ان يشهد السوق تحركات إيجابية مشروطة بعودة النشاط الشرائي وارتفاع أحجام التداول، مع التركيز على الأسهم التي حافظت على اتجاه صاعد نسبي رغم التذبذبات الأخيرة كما أن أي كسر واضح لمستوى الدعم عند 9,950 نقطة قد يغير الاتجاه على المدى القصير إلى هابط، ما يتطلب تحركًا سريعًا من المستثمرين لضبط مراكزهم. 

