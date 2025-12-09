الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، شهدت مؤشرات EGX ارتفاعا ملحوظا خلال اللحظات الأولى من بداية حركة البيع والشراء داخل البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025. 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

واستقر مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30" خلال اللحظات الأولى من التعاملات عند مستوى الـ 41970 نقطة، حيث أنهى مرحلة تصحيح منظمة وهادئة خلال الأسابيع الماضية والتى أعادت ترتيب السوق من الداخل، فالتراجع الذي حدث خلال آخر جلسات تداول لم يكن إشارة على الضعف، بل كان جزءًا طبيعيًا من موجة تدوير سيولة واضحة داخل السوق، حيث انتقلت الأموال من الأسهم التي ارتفعت بقوة خلال الفترة السابقة إلى أسهم أصبحت أكثر استعدادًا للصعود، ووفقًا لمنهجية وايكوف، فقد نفذ المؤشر حركة تراجع مؤقتة والتي تعرف بـ"Back-Up-Action"، وهي خطوة تأتي بعد ظهور إشارة قوة واضحة في الاتجاه الصاعد وتهدف إلى اختبار الضغوط البيعية قبل استكمال الصعود، حيث لم تظهر أي إشارات توزيع أو خروج فعلي من السوق. 

كما أن حركة الأسعار قد أكدت ذلك بوضوح حيث ظلت الضغوط البيعية محدودة وتحت السيطرة، كما أن أحجام التداول كانت معتدلة، والقوة الشرائية لم تختفِ؛ بل اكتفت بالانتظار جانبًا، هذا النوع من التحركات عادة ما يشير إلى سوق يقوم بإعادة توزيع مراكزه الاستثمارية بدلًا من الخروج منها. 

موجة ارتفاع عززت ثقة المتعاملين

أما عن الارتفاع الذي بدأ منذ شهر أكتوبر واستمر حتى ختام تعاملات نوفمبر لم يكن ارتفاعًا عشوائيًا أو اندفاعيًا، بل كان قويًا ومتوازنًا، حيث إن كل موجة ارتفاع عززت ثقة المتعاملين، وكل تراجع طفيف ساعد في تهدئة الزخم الزائد وإعادة التوازن. 

تراجع الضغوط البيعية واستقرار السيولة داخل السوق

وبالنسبة لمؤشر الشركات المتوسطة يؤكد سلوك المتعاملين الصورة نفسها فالمتعاملون الأفراد أصبحوا أكثر حذرًا، لكن دون الشعور بالخوف، بينما المؤسسات لم تغادر السوق بعد بل اكتفت بإعادة توزيع مراكزها، كما أصبحت القوى الشرائية تنتظر إشارة تأكيد أعلى من منطقة المقاومة المذكورة بأعلاه.

وتم التخلص من المتعاملين الضعفاء خلال فترة التدوير الأخيرة ومع تراجع الضغوط البيعية واستقرار السيولة داخل السوق، أصبح المؤشر الآن في وضع استعداد للموجة القادمة؛ حيث إنه في حالة نجاحه بالاختراق أعلى من الـ 45 ألف نقطة، ستتحول الحركة من مجرد استمرار للاتجاه الصاعد إلى مرحلة توسع سوف تمهد الطريق لاستهداف مستويات سعرية جديدة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

لم ينهِ مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 آخر جلسات التداول  الماضية بحركة قوية أو اندفاعية مفاجئة، بل أغلق تعاملاته عند مستوى الـ 12750 نقطة، محافظًا على نفس الأداء الهادئ الذي يظهره منذ أواخر شهر أكتوبر، ولما يقارب الأسبوعين، كان المؤشر يتحرك داخل نطاق عرضي ضيق يتراوح ما بين الـ 12,000 نقطة والـ 12,300 نقطة، وهذا لا يعني أن السوق بلا اتجاه واضح، بل على العكس فإنه يعيد توزيع مراكزه بخطوات محسوبة حيث لا يعد سوقًا ضعيفًا، بل سوقًا يراقب ويفكر قبل اتخاذ خطوته التالية.

سوق في وضع المراقبة 

كما يظهر الرسم البياني سوقًا في وضع المراقبة تدخل الضغوط البيعية بهدوء ودون عنف، بينما تظهر  القوى الشرائية بلا استعجال فالمتعاملون الأفراد يراقبون بحذر وفضول، أما القوة المؤسسية الذكية تتمركز بهدوء بالقرب من مناطق الدعم الرئيسية، لا يظهر السوق حاليًا أي علامات خوف أو ذعر، بل يرسل إشارات خفية استعدادًا لما هو قادم. 

غالبا ما يساء فهم الحركة العرضية من قبل المتداولين الأقل خبرة، لكنها في الحقيقة مرحلة صمت يتكون فيها الاقتناع بالاتجاه الصاعد قبل الانطلاق.

جدير بالذكر أن مؤشر الـ "EGX70" لا يتحرك بشكل عشوائي، بل يتقدم بخطوات محسوبة داخل نطاقه العرضي، ليبني هيكل السوق تدريجيًا، ويستوعب الزخم الصاعد، كذلك فإنه يستعد لاتخاذ القرار الذي سيحدد مساره القادم، وكما هو الحال في معظم الأسواق، غالبًا ما تتوقف لتلتقط أنفاسها قبل أن تنطلق مجددًا، وهذا المؤشر كان يفعل ذلك منذ أواخر شهر أكتوبر استعدادًا للحركة القادمة. 

