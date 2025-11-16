التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية الأحد 16 نوفمبر 2025

18 حجم الخط

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، شهد مؤشر EGX استقرارا لمؤشرات البورصة المصرية خلال بداية حركة تعاملات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.

التحليل الفنى للمؤشر الرئيسي EGX30

التحليل الفنى للمؤشر الرئيسي EGX30

استقر مؤشر البورصة المصرية الرئيسي " EGX30 " خلال التعاملات عند مستوى الـ 40,191 نقطة، حيث انهى مرحلة تصحيح منظمة وهادئة أعادت ترتيب السوق من الداخل، فالتراجع الذي حدث خلال آخر ثلاث جلسات تداول لم يكن إشارة على الضعف، بل كان جزءًا طبيعيًا من موجة تدوير سيولة واضحة داخل السوق، حيث إنتقلت الأموال من الأسهم التي ارتفعت بقوة خلال الفترة السابقة إلى أسهم أصبحت أكثر إستعدادًا للصعود، ووفقًا لمنهجية وايكوف، فقد نفذ المؤشر حركة تراجع مؤقتة والتي تعرف بـ "Back-Up-Action"، وهي خطوة تأتي بعد ظهور إشارة قوة واضحة في الإتجاه الصاعد وتهدف إلى إختبار الضغوط البيعية قبل إستكمال الصعود، حيث لم تظهر أي إشارات توزيع أو خروج فعلي من السوق.

كما ان حركة الأسعار قد أكدت ذلك بوضوح حيث ظلت الضغوط البيعية محدودة وتحت السيطرة، كما أن أحجام التداول كانت معتدلة، والقوة الشرائية لم تختفي؛ بل إكتفت بالإنتظار جانبًا، هذا النوع من التحركات عادة ما يشير إلى سوق يقوم بإعادة توزيع مراكزه الإستثمارية بدلًا من الخروج منها.

موجة ارتفاع عززت ثقة المتعاملين



أما عن الإرتفاع الذي بدأ منذ شهر أكتوبر وإستمر حتى بداية نوفمبر لم يكن إرتفاعًا عشوائيًا أو إندفاعيًا، بل كان قويًا ومتوازنًا حيث إن كل موجة ارتفاع عززت ثقة المتعاملين، وكل تراجع طفيف ساعد في تهدئة الزخم الزائد وإعادة التوازن.

و مع إقتراب المؤشر من الحاجز النفسي الكامن عند الـ 41,000 نقطة، تغير إيقاع الحركة بشكل طبيعي حيث تقلصت التذبذبات السعرية، وأصبحت الشموع أضيق، كما تحول الزخم من الإندفاع السريع إلى وتيرة هادئة ومحسوبة هذا السلوك طبيعي عند الإقتراب من منطقة المقاومة المحورية؛ فالسوق يبطئ حركته ليختبر الضغوط البيعية عندها، ويقيس مدى إقتناع القوى الشرائية بالإتجاه الصاعد، ثم يحدد إتجاهه القادم بناء على ذلك.

تراجع الضغوط البيعية وإستقرار السيولة داخل السوق



وبالنسبة لمؤشر الشركات المتوسطه يؤكد سلوك المتعاملين الصورة نفسها فالمتعاملين الأفراد أصبحوا أكثر حذرًا، لكن دون الشعور بالخوف، بينما المؤسسات لم تغادر السوق بعد بل اكتفت بإعادة توزيع مراكزها، كما أصبحت القوى الشرائية تنتظر إشارة تأكيد أعلى من منطقة المقاومة المذكورة بعاليه في حين تم التخلص من المتعاملين الضعفاء خلال فترة التدوير الأخيرة ومع تراجع الضغوط البيعية وإستقرار السيولة داخل السوق، أصبح المؤشر الآن في وضع إستعداد للموجة القادمة؛ حيث إنه في حالة نجاحه بالإختراق أعلى من الـ 41,000 نقطة، ستتحول الحركة من مجرد إستمرار للإتجاه الصاعد إلى مرحلة توسع سوف تمهد الطريق لإستهداف مستويات سعرية جديدة وحتى في حالة تراجع المؤشر نحو الـ 40,000 - 38,500 نقطة، فسيعد ذلك مجرد تصحيح صحي وإعادة توازن للإتجاه وليس ضعفًا.

مؤشر الـ "EGX30" ونقطة المخاطرة

جدير بالذكر هذه المرحلة، لا يقف مؤشر الـ "EGX30" عند نقطة مخاطرة، بل عند حافة فرصة فمرحلة التدوير اكتملت، وتم إستيعاب الضغوط البيعية الأخيرة بالكامل، كما أن السوق يبدأ الأسبوع الجديد وهو أكثر ثباتًا إتزانًا، واستعدادًا للحركة القادمة فالفصل القادم سيتحدد عند مستوى الـ 41,000 نقطة؛ تلك العتبة التي يقترب منها المؤشر بصبر وهدوء، ليس بتسرع أو إندفاع.



مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

لم ينهي مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 آخر جلسات تداول الأسبوع الماضي بحركة قوية أو إندفاعية مفاجئة، بل أغلق تعاملاته عند مستوى الـ 12,147 نقطة، محافظًا على نفس الأداء الهادئ الذي يظهره منذ أواخر شهر أكتوبر، ولما يقارب الأسبوعين، كان المؤشر يتحرك داخل نطاق عرضي ضيق يتراوح ما بين الـ 12,000 نقطة والـ 12,300 نقطة، وهذا لا يعني أن السوق بلا إتجاه واضح، بل على العكس فإنه يعيد توزيع مراكزه بخطوات محسوبة. حيث لا يعد سوقًا ضعيفًا، بل سوقًا يراقب ويفكر قبل إتخاذ خطوته التالية.

انتقال السوق من مرحلة الإندفاع إلى مرحلة التوازن



بعد الموجة الصاعدة القوية الأخيرة من منطقة الـ 11,000 نقطة، كان من الطبيعي أن يهدأ الزخم وينتقل السوق من مرحلة الإندفاع إلى مرحلة التوازن، فالقوى الشرائية لم تختفي بل توقفت عن مطاردة الأسعار، والضغوط البيعية لم يسيطر؛ وإنما قامت بمحاولات إختبار محدودة دون ضغط حقيقي. كان التغيير في السلوك واضحًا للجميع حيث أصحبت الشموع أصغر، وتقلصت التذبذبات، كما وأن حركة الأسعار قد بدأت تظهر تدفقات هادئة ومنظمة. أما من منظور وايكوف، فهذه الفترة تمثل مرحلة بناء عرضية كلاسيكية، حيث يتوقف السوق فترة لإستيعاب الضغوط البيعية المتواجدة وقياس مدى قوة الطلب قبل أن يتخذ خطوته التالية.

سوق في وضع المراقبة



كما يظهر الرسم البياني سوقًا في وضع المراقبة تدخل الضغوط البيعية بهدوء ودون عنف، بينما تظهر القوى الشرائية بلا إستعجال فالمتعاملين الأفراد يراقبون بحذر وفضول، أما القوة المؤسسية الذكية تتمركز بهدوء بالقرب من مناطق الدعم الرئيسية. لا يظهر السوق حاليًا أي علامات خوف أو ذعر، بل يرسل إشارات خفية إستعدادًا لما هو قادم. غالبًا ما يساء فهم الحركة العرضية من قبل المتداولين الأقل خبرة، لكنها في الحقيقة مرحلة صمت يتكون فيها الإقتناع بالإتجاه الصاعد قبل الإنطلاق.



بالاضافة اللى ان الإختراق الواضح والمؤكد أعلى من الـ 12,300 نقطة سيغير المشهد تمامًا، كما وسيمهد الطريق أمام المؤشر الإستهداف منطقة المقاومة التالية والمرجح تواجدها بين الـ 12,800 - 13,000 نقطة، مع إطلاق الزخم بعد ضغط الحركة الضيقة خلال الأسابيع الماضية وفي المقابل، في حالة حدوث أي تراجع نحو مستوى الـ 12,000 نقطة، أو ربما أقل لن يكون إنعكاسًا للإتجاه، بل إختبارًا أخيرا، وتراجعًا طبيعيًا يساعد على إعادة ضبط السوق وتجديد الزخم قبل الخطوة التالية.



جدير بالذكر لا يتحرك مؤشر الـ "EGX70" بشكل عشوائي بل يتقدم بخطوات محسوبة داخل نطاقه العرضي، ليبني هيكل السوق تدريجيًا، ويستوعب الزخم الصاعد، كذلك فإنه يستعد لإتخاذ القرار الذي سيحدد مساره القادم، وكما هو الحال في معظم الأسواق، غالبًا ما تتوقف لتلتقط أنفاسها قبل أن تنطلق مجددًا، وهذا المؤشر كان يفعل ذلك منذ أواخر شهر أكتوبر إستعدادًا للحركة القادمة.

