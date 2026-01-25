الأحد 25 يناير 2026
مسلسلات رمضان 2026، ياسمين عبد العزيز تدخل في عزلة وكريم فهمي ينقذها فى" وننسي اللى كان"

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز في وننسي اللى كان
تدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز في حالة عزلة تامه بسبب الشائعات التي تطاردها ضمن أحداث  مسلسل وننسى اللي الذى سيتم عرضه خلال سباق رمضان 2026، وترفض “جليلة” الشخصية التي تقدمها ياسمين عبد العزيز الظهور لفترة في وسائل الإعلام.

ويساعدها علي تخطي هذه المرحلة المرحلة  حارسها وسائقها الخاص الذى يلعب دوره الفنان “كريم فهمي”، والذى تلجأ له بعد ذلك في كل الأزمات التي تواجهها وخاصة في محاربة شيرين رضا ضمن أحداث العمل.

وتتعرض الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال أحداث مسلسلها “وننسي اللي كان” المقرر عرضه برمضان 2026، لحادث سيارة وتنقل على إثره لأحد المستشفيات الخاصة، ويقف بجانبها حارسها الخاص الذي يلعب دوره الفنان كريم فهمي.

وخلال أحداث مسلسل وننسى اللي كان، تظهر الحلقات السبب وراء الحادث الذي تعرضت له النجمة جليلة رسلان، لنجد أن شقيقها له يد في الأمر.

وتشهد  أحداث مسلسل وننسى اللى كان الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز مطاردة زوجها لها، بعد وقوع خلافات كثيرة بينهما مما يجعلها تلجأ لحارس خاص كي يحميها عنها.

 

 

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026

وتقدم الفنانة منة فضالي شخصية جديدة تمامًا، حيث تلعب دور "لبيسة نجوم" تتنقل بين شيرين رضا وياسمين عبد العزيز وتقوم بنقل الأخبار بينهما.

