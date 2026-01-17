مسلسلات رمضان 2026، إدوارد يتآمر على ياسمين عبدالعزيز بأحداث "وننسى اللي كان"

18 حجم الخط

تشهد أحداث مسلسل وننسى اللي كان تآمر الفنان إدوارد على شقيقته النجمة السينمائية التي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، كي يحصل على أموال منها.

وتظهر أحداث مسلسل وننسى اللي كان، الذي يشارك فيه الفنان كريم فهمي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، معيشته داخل حارة شعبية، ولكنه يتطلع لأن يكون افضل، ويبدأ في العمل بودي جارد مع النجوم، إلى أن يصل للعمل مع ياسمين عبدالعزيز ويكون حارسها الخاص.

وتشهد أحداث مسلسل وننسى اللى كان الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز مطاردة زوجها لها، بعد وقوع خلافات كثيرة بينهما مما يجعلها تلجأ لحارس خاص كي يحميها عنها.

ومن المقرر أن يشهد العمل حربًا بين ياسمين عبد العزيز وشيرين رضا، وتبدأ الأخيرة في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة إلى البودي جارد الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026.



وكان مخرج مسلسل وننسى اللي كان، وافق على إنشاء وحدة إخراج ثانية تقوم بتصوير بعض المشاهد الخارجية الخاصة بالعمل، كي يتم الانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل في وقت قصير.

