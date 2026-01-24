أم اخناتون وجده توت عنخ آمون، متحف التحرير يعرض تمثالا نادرا للملكة تيي

18 حجم الخط

يعرض المتحف المصري بالتحرير، قطعة آثرية فريدة لتمثال الملكة "تيي"، حيث ​​لم تكن مجرد زوجة ملكية للملك أمنحتب الثالث، بل كانت شريكة في الحكم، وابنة المستشار يويا، وأم الملك أخناتون، وجدة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

تمثال الملكة تيي

تمثال الملكة تيي المعروض بالمتحف المصري بالتحرير

بدأت الملكة "تيي" مسيرتها بصوت عذب كمغنية للإلهة حتحور، وانتهت كـ "السيدة العظيمة" التي أدارت شؤون الإمبراطورية بحكمة وذكاء.

وتظهر الملكة بشعر مستعار من الضفائر الضيقة، يزينه إكليل من حيتين "كوبرا" مجنحة لحماية اسمها الملكي. عُثر على هذه التحفة في معبد حتحور بسيناء، وهي تجسد مزيجًا فريدًا من القوة والجمال.

تصنف هذه القطعة كواحدة من أندر الكنوز الأثرية التي يضمها المتحف المصري بالقاهرة، فهي ليست مجرد أثر، بل شاهد استثنائي على عبقرية الفن المصري القديم التي لا تتكرر.

وبدأت وزارة السياحة والآثار، مع بداية شهر يناير الجاري تطبيق الأسعار الجديدة لدخول المتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحي بإلغاء تذاكر دخول العرب ومعاملتهم بنفس معاملة الزائرين الأجانب.

الأسعار الجديدة لتذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وأضاف وزارة السياحة والآثار أن الأسعار الجديدة لتذاكر الزيارة ستكون كالتالي:

• الزائر المصري: 30 جنيهًا.

الطالب 10 جنيهات

• الزائر غير المصري: 550 جنيهًا.

الطالب غير المصري 275 جنيهًا.

وأكدت الوزارة جاهزية المتحف المصري لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم وفق المنظومة الجديدة، لتقديم تجربة ثقافية وتعليمية فريدة وسط كنوز الحضارة المصرية القديمة التي يزخر بها.

