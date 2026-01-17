السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رائد عبادة الشمس، المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة نادرة لتمثال الملك وسركاف

تمثال الملك وسركاف
تمثال الملك وسركاف
18 حجم الخط
ads

يعرض المتحف المصري بالتحرير، العديد من القطع الأثرية الفريدة وأبرزها تمثال رأس الملك وسركاف رائد عبادة الشمس في الدولة القديمة.

تمثال رأس الملك وسركاف رائد عبادة الشمس

ويعتبر الملك وسركاف مؤسس الأسرة الخامسة، وقد مثل عهده نقطة تحول كبرى في التاريخ المصري القديم، حيث بدأت عبادة إله الشمس "رع" تكتسب مكانة وأهمية سياسية ودينية لم تكن معهودة من قبل، وانعكس هذا التحول في السياسة الملكية التي جعلت من إرضاء إله الشمس محورًا أساسيًا للدولة.

كان وسركاف أول ملك مصري يوجه نشاطه الإنشائي نحو منطقة "أبوصير" التي تقع شمال سقارة، حيث استحدث نوعًا فريدًا من المنشآت الدينية وهي "معابد الشمس"، وقد شيد هناك معبده الخاص ليكون مركزًا لتمجيد الإله رع، فاتحًا بذلك الباب أمام ملوك أسرته لاستكمال هذا النهج المعماري المتميز.

 

وكشف معبد الشمس في أبوصير عن رأس تمثال للملك وهو يرتدي التاج الأحمر، رمز السيادة على شمال مصر، وفي البداية، اعتقد الأثريون أن الرأس يخص الربة "نيت" (ربة مدينة سايس) نظرًا لارتباطها الوثيق بهذا التاج، إلا أن التدقيق في تفاصيل الوجه أظهر وجود "شارب نحيف" منحوت فوق الشفة العليا، وهو ما أثبت قطعًا أن التمثال يعود للملك وسركاف وليس لربة أنثى.

وتعود هذه الرأس المصنوعة من حجر الشست إلى فترة حكم الملك وسركاف (حوالي 2465 - 2458 قبل الميلاد) خلال الأسرة الخامسة. وتُعد واحدة من أهم الشواهد الفنية على دقة النحت الملكي في تلك الحقبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري بالتحرير الملك وسركاف تمثال رأس الملك وسركاف الدولة القديمة عبادة الشمس الشمس

مواد متعلقة

المتحف المصري بالتحرير يعرض نموذجا لعمليات الغسيل والنظافة في مصر القديمة

المتحف المصري بالتحرير يعيد إحياء قناع كاهنة المعبودات (صور)

إقبال جماهيري على شراء تذاكر المتحف المصري بالتحرير (صور)

وزير السياحة والآثار يوجه بإعداد مقترحات لتطوير المتحف المصري بالتحرير
ads

الأكثر قراءة

هدف ملغي، شوط أول سلبي بقمة السيتي ومان يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

رسالة قوية من السيسي لترامب

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

نائب حلف اليمين في البرلمان بالكوفية: "من لم يدرك أن فلسطين قضيته فليتُب توبة نصوحًا"

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيًا أمام ليفانتي بالشوط الأول

بعد إثارته للجدل، علماء شيعة يتبرؤون من تصريحات صدر الدين القبانجي بشأن "تشيع الأزهر"

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

حرام ومخالف لمقاصد الشريعة، دار الإفتاء تحذر الشباب من "اختبار الصداقة"

الأزهر يكشف زيف الجماعات المتطرفة بكتاب "فصل المقال" لتصحيح المفاهيم باللغة الإنجليزية

المزيد
الجريدة الرسمية