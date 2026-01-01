الخميس 01 يناير 2026
أخبار مصر

بعينين مصنوعتين من البللور، المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثال الكاتب الجالس

تمثال الكاتب الجالس
تمثال الكاتب الجالس
يعرض المتحف المصري بالتحرير، العديد من القطع الأثرية وأبرزها تمثال الكاتب الجالس والذي يرمز للمعرفة والحكمة.


تمثال الكاتب الجالس بالمتحف المصري بالتحرير 


وأكدت إدارة المتحف المصري بالتحرير أن تمثال الكاتب الجالس لم يكن مجرد تمثال، بل تجسيدا لثقافة أمة جعلت من العلم والتعليم أساسًا لبناء حضارتها.
 

وأشارت إدارة المتحف المصري بالتحرير إلي أن تمثال الكاتب الجالس يعد أيقونة المتحف لما يتميز بها من عينين مصنوعتين من البللور والكالسيت ويرجعان إلى عمق الدولة القديمة وتحديدا الي عصر الأسرة الخامسة.
 

ويعد تمثال الكاتب الجالس تحفة فنية منحوته بدقة متناهية من الحجر الجيري الملون، ليظهر بهيئته الرسمية الوقورة، جالسًا في انتظار تسجيل الحكمة.

وبدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، تطبيق الأسعار الجديدة لدخول المتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحي بإلغاء تذاكر دخول العرب ومعاملتهم بنفس معاملة الزائرين الأجانب.

الأسعار الجديدة لتذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وأضاف وزارة السياحة والآثار أن الأسعار الجديدة لتذاكر الزيارة ستكون كالتالي: 
• الزائر المصري: 30 جنيهًا.
الطالب 10 جنيهات
• الزائر غير المصري: 550 جنيهًا.
الطالب غير المصري 275 جنيهًا.

وأكدت الوزارة جاهزية المتحف المصري لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم وفق المنظومة الجديدة، لتقديم تجربة ثقافية وتعليمية فريدة وسط كنوز الحضارة المصرية القديمة التي يزخر بها.

