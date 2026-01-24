السبت 24 يناير 2026
رفع 260 طن مخلفات صلبة، وجدول زمني لإخلاء مدينة المنصورة من نواتج الهدم

رفع مخلفات عدن بالمنصورة،
رفع مخلفات عدن بالمنصورة، فيتو
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بدء تنفيذ أعمال حملة النظافة المكبرة لرفع تجمعات وتراكمات نواتج الهدم والبناء، بمدينة المنصورة، وتم خلالها رفع 260 طنا، وتأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة.

 

جدول زمني لإخلاء مدينة المنصورة من مخلفات الهدم 

 

وكلف محافظ الدقهلية، باستمرار أعمال الحملة المكبرة بمدينة المنصورة، وفقا لجدول زمني لنقل والتخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء، في إطار خطة شاملة لإخلاء مدينة المنصورة من تراكمات مخلفات الهدم والبناء، إلى جانب أعمال منظومة النظافة اليومية.

حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة بمدينة المنصورة

وفي هذا السياق كلف محافظ الدقهلية، الأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بشن حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة بمدينة المنصورة، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات بديوان عام المحافظة، وبمشاركة مُعدات من وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع  محمد أمين رئيس حي غرب، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة.

 

 

رفع 260 طن مخلفات هدم من مناطق رشاح جديلة 

 

وتم رفع مخلفات صلبة ونواتج هدم ورفع كافة المخلفات من جانبي الطرق، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظه للارتقاء بمستوى النظافة العامة في الطرق الرئيسية، وقامت الحملة برفع 260 طن مخلفات هدم من مناطق رشاح جديلة وخلف استاد الإمارات بحي شرق المنصورة ومن الطريق السريع أمام مدخل العبور وبجوار سور السكة الحديد بمدينه مبارك.

الجريدة الرسمية