أخبار مصر

أول أفواج معتمري لجنة النشاط الرياضي بمطار القاهرة تغادر لأداء المناسك

مغادرة فوج معتمري
مغادرة فوج معتمري لجنة النشاط الرياضي بميناء القاهرة الجوي
ودع مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، فوجا معتمريا لجنة النشاط الرياضي بشركة ميناء القاهرة الجوي المتجهين لأداء عمرة شهر شعبان تحت رعاية المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس الإدارة، وذلك في أجواء تسودها السعادة والروح الإيمانية .

مغادرة فوج معتمري لجنة النشاط الرياضي بميناء القاهرة الجوي

وغادرت الرحلة من الصالة الموسمية بمبنى الركاب رقم 3 وعلى متنها 70 معتمرا من العاملين بالشركة متجهة الي مدينة جدة، وكان في مقدمة مودعي الفوج الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم ونائب رئيس لجنة النشاط الرياضي.

 

وتولى فريق من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي بتوديع المعتمرين وإنهاء كافة إجراءات السفر الخاصة بهم إلى جانب تنفيذ التغطية الإعلامية اللازمة.

كما قامت شيرين عبد الله رئيس القطاع المالي ورئيس لجنة النشاط الرياضي بتقديم الهدايا الرمزية للمعتمرين متمنيةً لهم عمرة مقبولة وسعيًا مشكورًا وعودةً سالمة إلى أرض الوطن.

وبدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، تطبيق قرارات مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف الإعفاءات الخاصة بدخول الهواتف المحمولة مع القادمين من الخارج بالمطارات والمنافذ.

بدء تطبيق وقف إعفاءات دخول الهواتف المحمولة مع المسافرين 

ونشرت سلطات مطار القاهرة الدولي لافتات تعريفية للمسافرين بكافة صالات مطار القاهرة الدولي، أكدت فيها بدء تنفيذ قرارات مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف الإعفاءات الخاصة بدخول الهواتف المحمولة مع المسافرين.

وأضافت سلطات مطار القاهرة الدولي، أنه تم وقف أيضا التحصيل من خلال الدوائر الجمركية بالمطارات، وسيتم تحصيل رسوم تسجيل الهواتف المحمولة من خلال تطبيق تليفوني عبر وسائل الدفع المختلفة.

