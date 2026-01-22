الخميس 22 يناير 2026
محافظ كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة منظومة النظافة بمطوبس

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، باتخاذ حلول فورية وعاجلة لدعم منظومة النظافة على امتداد ترعة الرشيدية بمركز مطوبس، من خلال زيادة أعداد حاويات القمامة بالمناطق المحيطة والمجاورة للمجرى المائي، مع تكثيف أعمال المتابعة ورفع المخلفات أولًا بأول، فضلًا عن تمهيد الطرق، وذلك بالاستعانة بمعدات التدخل السريع والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بما يسهم في القضاء على أي تراكمات للقمامة والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن هذا التوجيه يأتي استجابة سريعة للتعامل مع أي مظاهر سلبية تؤثر على البيئة أو الصحة العامة، خاصة بالمناطق السكنية القريبة من الترعة، مؤكدًا أن توفير حاويات كافية وتوزيعها بشكل مدروس يمثل عنصرًا أساسيًا في ضبط منظومة النظافة ومنع إلقاء المخلفات العشوائي.

شدد محافظ كفر الشيخ على استمرار المرور الميداني اليومي لمتابعة الالتزام باستخدام الحاويات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات أو محاولات لإلقاء القمامة خارج الأماكن المخصصة، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على البيئة وصحة المواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حلول عملية وسريعة لتحسين مستوى النظافة العامة، ودعم جودة الحياة للمواطنين، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكنية، مشددًا على أن الحفاظ على نظافة المجاري المائية مسئولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمواطنين على حد سواء.

الصحة العامة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ المناطق السكنية المظهر الحضاري حاويات القمامة

