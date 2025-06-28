الأعلى للجامعات يوافق على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق

وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه اليوم السبت، بمقر جامعة دمياط، على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2025/2026.

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي، ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات، لاستقبال الطلاب ومساعدتهم في عملية التنسيق على موقع التنسيق الإلكتروني.

كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026؛ لضمان جودة العملية التعليمية.

إعفاء أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية من المصروفات الدراسية بالجامعات

اعتمد المجلس محضر اجتماع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع أمناء مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، لمناقشة ما ورد بخطاب رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ لتحديد أسلوب وآليات الإعفاء من الرسوم الدراسية المختلفة، بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، لأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، حيث انتهى الاجتماع إلى (الإعفاء بنسبة 100% لأبناء الشهداء والمصابين بالعجز الكلي، بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة والحكومية، وكذلك رسوم تسجيل المقررات بالبرامج بمصروفات بالجامعات الحكومية.

كما انتهى الاجتماع إلى الإعفاء بنسبة 50% على الأقل لأبناء المصابين بالعجز الجزئي، بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة والحكومية، وكذلك رسوم تسجيل المقررات بالبرامج بمصروفات بالجامعات الحكومية)، على أن تلتزم الجامعة بسداد الرسوم المقررة للصناديق عن أبناء الشهداء والمصابين بالعجز الكلي والجزئي المقيدين لديها، ويعفى الطلاب من مقابل جميع الخدمات والأنشطة، وفقًا للمحددات التي يضعها مجلس كل جامعة، على أن يكون تمتع الطالب بالإعفاء بموجب خطاب رسمي من قبل صندوق شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

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إصدار طابع تنسيق لكلية التربية بالأقصر

ووافق المجلس أيضًا على إصدار طابع تنسيق لكلية التربية تعليم إبتدائي (أساسي) بجامعة الأقصر للعام الجامعي 2025/2026.

كما وافق المجلس على إصدار طابع تنسيق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور (بالنوبارية) للعام الجامعي 2025/2026.

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