"الأزهر" ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيف التايمز العالمي

ظهرت جامعة الأزهر في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026 ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وقد شمل التصنيف (2191) جامعة ومؤسسة تعليمية من 115 دولة على مستوى العالم.

ويأتي ظهور جامعة الأزهر في هذا التصنيف بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

النتائج المتميزة التي حققتها جامعة الأزهر في تصنيف التايمز

من جانبه أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالنتائج المتميزة التي حققتها جامعة الأزهر في تصنيف التايمز Times Higher Education العالمي لعام 2026م، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في أداء قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

وأكد حرصه التام على النهوض والارتقاء بالبحث العلمي والنشر الدولي في جميع المجالات العلمية؛ انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف التي تمتد لنحو 1085 عامًا من العطاء في مختلف المجالات العلمية.

تعليق جامعة الأزهر على ترتيبها في تصنيف التايمز

وأضاف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا التقدم لا يُعد إنجازًا علميًّا فحسب؛ بل يعكس تطورًا نوعيًّا في الأداء الأكاديمي والبحثي لجامعة الأزهر، موضحًا أن ظهور الجامعة في تصنيف التايمز لهذا العام يعكس الرؤية الإيجابية التي تنتهجها الجامعة في دعم منظومة البحث العلمي الدولي ونشر الأبحاث التي أسهمت بشكل كبير في رفع مستوى تصنيفها.

وبيَّن صديق أن التصنيف أدرج جامعة الأزهر ضمن 9 جامعات مصرية في تصنيف هذا العام 2026م، مشيرًا إلى أن تقدم جامعة الأزهر في تصنيف التايمز لعام 2026 يعكس التطور المستمر في الأداء الأكاديمي والبحثي ويترجم الجهود المبذولة من قبل مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، برئاسة الدكتور ياسر حلمي، مدير المركز، وفريق العمل معه نحو النهوض والارتقاء بالبحث العلمي باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية.



يذكر أن تصنيف التايمز للجامعات العالمية يعتمد على 17 مؤشرًا تغطي مختلف الجوانب التعليمية والبحثية والتطبيقية.

