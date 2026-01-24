أجندة فعاليات اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57

18 حجم الخط

تتواصل فعاليات الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعد الحدث الثقافي الأكبر في الوطن العربي.

فعاليات ثالث أيام معرض الكتاب

ونستعرض في التقرير التالي فعاليات اليوم الثالث، السبت 24 يناير 2026:

القاعة الرئيسية (بلازا 1)

10:00 – 1:30: احتفالية إعلان وتسليم جوائز اتحاد الناشرين المصريين.

2:00 – 3:30: ندوة "قضايا معاصرة" حول دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، يتحدث فيها: وكيل هشام الركابي، وكيل محمد عاشور، وكيل عصام زكريا، وإسلام عادل.

4:00 – 5:30: ندوة "الرواية والتاريخ: التحولات السياسية والاجتماعية في سرديات نجيب محفوظ"، بمشاركة: د. أحمد زكريا الشلق، د. أحمد الشربيني، رشا عدلي، وطلال الفيصل.

6:00 – 7:30: "اللقاء الفكري" بعنوان "طباعة المستقبل.. ثورة المواد والتصنيع القادمة" مع د. معتز عطا الله.

القاعة الدولية (بلازا 1)

12:00 – 1:30: ندوة "كتاب وجوائز" حول المسرحيات الموجهة للأطفال (الهيئة العربية للمسرح بالشارقة)، بمشاركة المخرج غنام غنام، عبد الحكيم رخية، محمد سرور، وهاني قدري.

2:00 – 3:30: احتفالية تأسيس جائزة البريكس وتسليمها للفائزة سلوي بكر، بمشاركة: Boris Tarasov، Dmitrii Kuznetsov، Vadim Terekhin وغيرهم.

4:00 – 5:30: استعراض "مبادرة سينماء"، يتحدث فيها: أحمد شوقي، سارة الراجحي، ومحمد الظاهري.

6:00 – 7:30: ندوة الترجمة العربية لكتاب التاريخ والفلسفة اليونانية، بمشاركة المترجم د. محمد عبد العزيز، ثيوذوروس باباكوستاس، ود. محمد رمضان العرجة.

كاتب وكتاب (بلازا 1)

12:00 – 1:30: مناقشة كتاب "سلامة موسى: الإصلاح الاجتماعي" لروبير الفارس، بمشاركة د. محمد أمين عبد الصمد وهاني لبيب.

2:00 – 3:30: ندوة "عن الشخصية المصرية" لناصر عبد الرحمن، بحضور الفنان علي الحجار، ومشاركة عبد الرحيم كمال ود. هشام عبد العزيز.

4:00 – 5:30: ندوة حول "إصدار سبع ترجمات لكتابي السفير أحمد أبو الغيط" (شهادتي، وشاهد على الحرب والسلام)، يحاوره الإعلامي نشأت الديهي.

6:00 – 7:30: ندوة "في مرايا الشعر" حول تجربة جمال القصاص، بمشاركة د. رضا عطية وعلي عطا.

الصالون الثقافي (بلازا 2)

12:00 – 1:30: ندوة "الملكية الفكرية والصناعات الثقافية" بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمشاركة علي عبد المنعم، محمد العدل، مروة حلمي، ود. هشام عزمي.

2:00 – 3:30: ندوة "كتابة الذات في الرواية الحديثة" بمشاركة: حنين الصايغ (لبنان)، ضحى صلاح، ليلى عبد الله (عمان)، ونهلة كرم.

4:00 – 5:30: احتفالية خاصة بالأديب صنع الله إبراهيم، يشارك فيها: د. شحاتة الحو، ماهر حسن، ود. محمد سليم شوشة.

6:00 – 7:30: فقرة "مئويات" للاحتفاء بالفنان أحمد منيب، يشارك فيها خالد منيب.

قاعة المؤتمرات (بلازا 2)

مؤتمر شكري عياد، والذي يخصص لمناقشة مشروع الناقد "شكري عياد" عبر عدة جلسات:

12:00 – 1:30: الجلسة الافتتاحية وكلمات د. سامي سليمان ود. هدى عياد، تليها الجلسة الأولى حول "البحث عن الهوية" بمشاركة د. أماني فؤاد.

2:00 – 3:30: الجلسة الثانية بمشاركة د. أيمن تعيلب، د. خيري دومة، ود. محمد عبد الباسط عيد.

4:00 – 5:30: الجلسة الثالثة بمشاركة ريم السرجاني، د. سيد إسماعيل ضيف الله، ود. هدى عياد.

6:00 – 7:30: الجلسة الرابعة بمشاركة إيهاب الملاح، د. عادل ضرغام، د. محمد عبد السلام، ود. محمد عليم.

الندوات المتخصصة (بلازا 2)

12:00 – 1:30: المائدة المستديرة الثانية (حياة مختار) بمشاركة د. خالد البغدادي، د. عماد أبو غازي، ود. محمد العلاوي.

2:00 – 3:30: ندوة "سعد زغلول والوطنية المصرية" بمشاركة عزمي عبد الوهاب ود. ياسر ثابت.كما

4:00 – 5:30: مائدة مستديرة حول "الشعر الروماني المعاصر".

6:00 – 7:30: مائدة "الفلسفة ومشكلات الحياة المعاصرة" بمشاركة نخبة من الأكاديميين ومنهم د. أنور مغيث ود. فاطمة إسماعيل.

