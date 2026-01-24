وفيات ومصابين في انهيار جزئي بمبنى السينما القديمة بفاقوس بالشرقية

18 حجم الخط

شهدت مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، حادثًا مأساويًّا إثر انهيار جزئي بمبنى السينما القديمة الكائن بمنطقة إنقيزة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بكسور متفرقة.

فرض كردون أمني بمحيط المبنى وبدأت أعمال الفحص ورفع آثار الانهيار

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وهيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المبنى، وبدأت أعمال الفحص ورفع آثار الانهيار.

التحريات الأولية تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن مجموعة من الشباب أقدموا على تسلّق سقف المبنى في محاولة لتفكيك حوامل السقف الحديدية، الأمر الذي أدى إلى انهيار السقف وحدوث تصدعات وانهيار جزئي بجدران المبنى.

نقل جثمان المتوفى للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الجهات المعنية جهودها لفحص المبنى وبيان مدى سلامته الإنشائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.

أستاذ تخطيط عمراني يكشف أسباب انهيار العقارات في مصر

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إنَّ انهيار العقارات ظاهرة خطرة جدًّا، مشيرًا، إلى أن غياب الصيانة أهم أسبابها، فلا بد أن تكون الصيانة إجبارية وليست اختيارية

وأضاف، أنّ الصيانة عنصر مهم جدا، ولكن، عدد شركات الصيانة في مصر محدود، ولا بد للدولة أن يكون لها سبق في إنشاء شركات صيانة بجميع محافظات مصر.

وتابع، أنَّ القطاع الخاص يجب أن ينخرط في مجال الصيانة، لافتا، إلى أن زيادة عدد شركات الصيانة سيؤدي إلى فتح فرص العمل، ومحذرا في الوقت ذاته من أن غياب الإشراف الهندسي قد يكون من أهم العوامل التي تؤدي إلى الانهيار.

وحذر، من بعض سلوكيات السكان التي قد تؤدي إلى حدوث هذه الأزمة: "لدينا عنصر الأدوات الصحية مثل المواسير الصحية، فلو تم إهمالها، مثل تسريب المياه من المواسير، فإن المياه الملوثة الخاصة بالصرف قد تنتقل إلى الأساسات، ما يؤدي بالضرورة إلى سرعة انهيار العقارات".

