مهاجم منتخب المغرب يشعل صراعا بين يوفنتوس ونابولي

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي سباق التعاقد مع مهاجم منتخب المغرب، يوسف النصيري، نجم فريق فنربخشة التركي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

يوفنتوس يتجه لضم يوسف النصيري بعد ابتعاد صفقة ماتيتا

وكتب جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، على موقعه الرسمي أن يوفنتوس انضم للمنافسة بقوة مع نابولي على خدمات يوسف النصيري، لا سيما عقب تعقد قدوم المهاجم الفرنسي فيليب ماتيتا من كريستال بالاس.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن اللاعب المغربي أبدى انفتاحه للاستماع إلى كافة العروض بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية.

نابولي يصارع يوفنتوس على ضم النصيري

ويرغب يوفنتوس ونابولي في إبرام الصفقة على سبيل الإعارة، لكن النصيري سيمنح الأولوية لمن يوفر له فرصة للمشاركة بانتظام في المباريات.

ويبلغ يوسف النصيري، من العمر 28 عامًا، ويمتد عقده مع فنربخشة، حتى صيف 2029.

وانضم يوسف النصيري إلى فنربخشة في صيف 2024 قادما من إشبيلية مقابل 20 مليون يورو.

ولكن النصيري لم يظهر بشكل جيد مع أسود الأطلس في نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة ولم يسجل أي هدف.

إصابة فلاهوفيتش تجبر يوفنتوس على ضم بديل

ويعاني فريق السيدة العجوز بسبب تعرض المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش لإصابة طويلة، ومن المتوقع ألا يعود إلى الملاعب قبل شهر مارس المقبل.

كما أن عقد فلاهوفيتش ينتهي في الموسم الحالي، ولا يوجد اتفاق مع يوفنتوس في مفاوضات التجديد حتى الآن.

