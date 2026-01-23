18 حجم الخط

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق المحلية مع ثبات غالبية الأسعار المتداولة لدى التجار والموزعين بمراكز المحافظة.

استقرار نسبي، أسعار الحديد والأسمنت في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026



وسجل سعر طن الحديد الاستثماري في سوق المنيا اليوم نحو 36076 جنيها بينما بلغ سعر طن حديد عز حوالي 37510 جنيهات للطن.

وسجل سعر طن حديد بشاي داخل الأسواق ما يقرب من 38500 جنيه في حين بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 38000 جنيه للطن مع اختلافات بسيطة حسب تكلفة النقل ومكان التسليم داخل المنيا.

أسعار الأسمنت في المنيا



وعلى مستوى أسعار الأسمنت في المنيا اليوم حافظت الأسعار على استقرارها حيث سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3930 جنيها.



كما تراوح سعر طن أسمنت السويس داخل أسواق المنيا عند مستوى 3450 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت الفهد قرابة 3350 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت في المنيا

ويرجع استقرار أسعار الحديد والأسمنت في المنيا إلى حالة الهدوء النسبي في حركة الطلب على مواد البناء بالتزامن مع الأجواء الشتوية الحالية.



ويتابع مواطني المنيا أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي لما لها من تأثير مباشر على تكلفة البناء وأعمال التشطيب داخل المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.