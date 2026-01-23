الجمعة 23 يناير 2026
أسعار الحديد والأسمنت في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق المحلية مع ثبات غالبية الأسعار المتداولة لدى التجار والموزعين بمراكز المحافظة. 

استقرار نسبي، أسعار الحديد والأسمنت في المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026 


وسجل سعر طن الحديد الاستثماري في سوق المنيا اليوم نحو 36076 جنيها بينما بلغ سعر طن حديد عز حوالي 37510 جنيهات للطن. 

وسجل سعر طن حديد بشاي داخل الأسواق ما يقرب من 38500 جنيه في حين بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 38000 جنيه للطن مع اختلافات بسيطة حسب تكلفة النقل ومكان التسليم داخل المنيا. 

أسعار الأسمنت في المنيا


وعلى مستوى أسعار الأسمنت في المنيا اليوم حافظت الأسعار على استقرارها حيث سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3930 جنيها. 


كما تراوح سعر طن أسمنت السويس داخل أسواق المنيا عند مستوى 3450 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت الفهد قرابة 3350 جنيها. 

ويرجع استقرار أسعار الحديد والأسمنت في المنيا إلى حالة الهدوء النسبي في حركة الطلب على مواد البناء بالتزامن مع الأجواء الشتوية الحالية. 


ويتابع مواطني المنيا أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي لما لها من تأثير مباشر على تكلفة البناء وأعمال التشطيب داخل المحافظة.

