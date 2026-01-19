الإثنين 19 يناير 2026
ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله اللعب الدولي

ساديو ماني، فيتو
ساديو ماني، فيتو
منتخب السنغال، أعلن ساديو ماني لاعب منتخب السنغال والنصر السعودي، أنه قد يعلن اعتزال اللعب الدولي عقب ختام مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقبلة، والمقرر لها شهر يونيو المقبل بتنظيم مشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال ماني في تصريحات صحفية، أن مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة قد تكون الأخيرة له على المستوى القاري، وأنه اقترب من إعلان الاعتزال الدولي بعد كأس العالم.

ساديو ماني يدخل تاريخ كأس الأمم الأفريقية

ودخل ساديو ماني نجم منتخب السنغال، تاريخ بطولة أمم أفريقيا، برقم قياسي جديد، بعد مشاركته أمام المغرب في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وحسمها أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وشارك ساديو للمرة التاسعة والعشرين، بصفة أساسية في مباراة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ليسجل رقمًا قياسيًا في تاريخ أمم أفريقيا، بعدما أصبح أكثر لاعب مشاركة في المباريات، في التشكيل الأساسي، عبر تاريخ بطولة كأس الأمم، متفوقًا على كولو توريه نجم منتخب كوت ديفوار السابق، الذي لعب 28 مباراة فقط بصفة أساسية.

وقاد ساديو ماني منتخب بلاده للمباراة النهائية، لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما سجل هدف الفوز في شباك منتخب مصر، خلال مواجهة نصف النهائي، بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

