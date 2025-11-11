الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكسيوس: لا توجد دولة مستعدة لاستقبال عناصر حماس الموجودين بأنفاق رفح

حماس، فيتو
حماس، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت شبكة أكسيوس الأمريكية في تقرير لها أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ناقش أمس مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبل حل أزمة عناصر حركة حماس العالقين في أنفاق رفح الفلسطينية.

 

موقف إدارة ترامب 

وأضاف التقرير أن إدارة ترامب كانت تسعى إلى معالجة القضية بأسرع وقت ممكن لتجنب أي تصعيد إضافي في قطاع غزة.

مناقشات حول الاستسلام ونقل العناصر لدولة أخرى

وأشارت المصادر إلى أن هناك مفاوضات مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول استسلام عناصر حماس وتسليم أسلحتهم، مع إمكانية إبعادهم إلى دولة أخرى، على أن يكون مسموحًا لهم بالعودة إلى غزة بعد بضع سنوات.

ومع ذلك، لفت التقرير إلى أنه لا دولة ثالثة حتى الآن أبدت استعدادها لاستقبال عناصر حماس الموجودين في أنفاق رفح، ما يظل أحد التحديات الرئيسية أمام تنفيذ أي تسوية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلًا عن مسؤول في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصّل إلى تسوية مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقضي بترحيل نحو 200 مسلح عالقين في أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكسيوس عناصر حماس حماس أنفاق رفح رفح الفلسطينية كوشنر رئيس وزراء الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي ترامب إسرائيل الولايات المتحدة

مواد متعلقة

هيئة البث الإسرائيلية: كوشنر طلب انتقال مقاتلي حماس المحاصرين في رفح لمنطقة بغزة

يديعوت أحرونوت: كوشنر ونتنياهو يصلان إلى تسوية لترحيل 200 مسلح من أنفاق رفح

مكتب نتنياهو: لم نتعهد لواشنطن بالإفراج عن مسلحي حماس المحتجزين في رفح

الأكثر قراءة

برق ورعد، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة (فيديو)

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

منافس مصر، تفاصيل مشوار سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم للناشئين

"الوطنية للانتخابات": إعلان الحصر العددي للأصوات دون إصدار نتائج رسمية داخل اللجان

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads