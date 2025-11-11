أكسيوس: لا توجد دولة مستعدة لاستقبال عناصر حماس الموجودين بأنفاق رفح

18 حجم الخط

ذكرت شبكة أكسيوس الأمريكية في تقرير لها أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ناقش أمس مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبل حل أزمة عناصر حركة حماس العالقين في أنفاق رفح الفلسطينية.

موقف إدارة ترامب

وأضاف التقرير أن إدارة ترامب كانت تسعى إلى معالجة القضية بأسرع وقت ممكن لتجنب أي تصعيد إضافي في قطاع غزة.

مناقشات حول الاستسلام ونقل العناصر لدولة أخرى

وأشارت المصادر إلى أن هناك مفاوضات مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول استسلام عناصر حماس وتسليم أسلحتهم، مع إمكانية إبعادهم إلى دولة أخرى، على أن يكون مسموحًا لهم بالعودة إلى غزة بعد بضع سنوات.

ومع ذلك، لفت التقرير إلى أنه لا دولة ثالثة حتى الآن أبدت استعدادها لاستقبال عناصر حماس الموجودين في أنفاق رفح، ما يظل أحد التحديات الرئيسية أمام تنفيذ أي تسوية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلًا عن مسؤول في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصّل إلى تسوية مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقضي بترحيل نحو 200 مسلح عالقين في أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة.

