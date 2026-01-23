الجمعة 23 يناير 2026
خارج الحدود

أول تعليق من ترامب على عرض بوتين بتوجيه مليار دولار من أصول روسيا المجمدة لصالح غزة

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتوجيه مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة إلى "مجلس السلام" ولصالح قطاع غزة.

وقال ترامب للصحفيين: "هذا مثير جدًّا للاهتمام".

شهد منتدى "دافوس"، الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.


وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم".
في وقت سابق، كشف الرئيس بوتين أن الجانب الروسي، سبق أن ناقش مع الجانب الأمريكي إمكانية توجيه أموال من الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب إلى "مجلس السلام" بهدف دعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربًا عن فخره بتوليه رئاسته.


وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.


وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحًا باهرًا في غزة".


واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلامًا في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.

ومن جانبه أوضح بوتين في كلمته خلال اللقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "ربما سمعتم أننا مستعدون لتوجيه مليار دولار إلى هذا الهيكل الجديد "مجلس السلام"، أولًا وقبل كل شيء لدعم الشعب الفلسطيني، وتخصيص هذه الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة، ومعالجة المشاكل الفلسطينية عمومًا. ولكن، كما سبق أن ذكرت، أن تلك الأموال التي جمدت في الولايات المتحدة في عهد الإدارة السابقة، أعتقد أن هذا ممكن تمامًا. لقد ناقشنا مثل هذه الخيارات سابقًا مع ممثلي الإدارة الأمريكية، ومن المقرر عقد لقاء ومحادثة حول هذا الموضوع اليوم في موسكو".

