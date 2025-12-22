بلومبرج: أمريكا تسعى لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة الشهر المقبل ومصر ضمن الأماكن المقترحة لاستضافته

18 حجم الخط

كشفت مصادر مطلعة، اليوم، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجددون مساعيهم لعقد مؤتمر حول إعادة إعمار غزة، في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنح زخم جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

أمريكا تدرس مكان لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة

وقالت المصادر لوكالة “بلومبج” للأنباء، إنه جرت دراسة واشنطن كمكان محتمل للمؤتمر الذي قد يُعقد مطلع الشهر المقبل على أقرب تقدير، وأن مصر من بين عدة مواقع أخرى قيد الدراسة.

وأضاف المصادر، أن مؤتمر إعادة إعمار غزة لن يُعقد على الأرجح إلا بعد أن يكمل المسؤولون تشكيل "مجلس السلام" بقيادة ترامب، والمقرر أن يشرف على الحكومة الانتقالية، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.

غزة، فيتو

وأشارت الوكالة، إلى أن المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، التقى مسؤولين من مصر وتركيا وقطر في فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع لبحث تنفيذ وقف إطلاق النار.

مؤتمر إعادة إعمار غزة جزء من خطة ترامب للسلام

وأضافت نقلا عن المصادر، أن المؤتمر جزء من جهد أوسع نطاقًا للحفاظ على زخم خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكى والمؤلفة من 20 بندًا، والتي قُسّمت إلى مرحلتين، تهدف الأولى إلى وقف القتال وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، أما المرحلة الثانية، والأكثر صعوبة، فتتمثل في الانتقال إلى إدارة طويلة الأمد لغزة، مع نزع سلاح «حماس» وتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وذكرت "بلومبرج" أن مسؤولين أمريكيين أقروا بصعوبة المرحلة الثانية، إذ يواجه مجلس السلام العديد من التساؤلات، بدءًا من تحديد أعضائه، كما لم يتم بعد إنشاء قوة الاستقرار الدولية، في حين أن أصعب مهام المرحلة الثانية ربما تكون نزع سلاح حماس.

