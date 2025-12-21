مشروع شروق الشمس، الكشف عن خطة أمريكية جديدة لقطاع غزة

18 حجم الخط

مشروع شروق الشمس، كشف تقرير عن تطوير المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، خطة ضخمة بقيمة 112.1 مليار دولار لإعادة هيكلة قطاع غزة وتحويله إلى وجهة سياحية فاخرة.

الكشف عن مشروع شروق الشمس فى غزة

وأشارت المعلومات وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن كوشنر وويتكوف عملا خلال الأسابيع الماضية على صياغة مقترح أولي أطلق عليه اسم مشروع شروق الشمس (Project Sunrise)، يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع غزة بالكامل وتحويله على مراحل إلى منطقة حديثة ذات طابع استثماري وسياحي على غرار مخطط الريفيرا الذي اقترحه دونالد ترامب.

وتتضمن الخطة أفكارا مكلفة وطموحة، من بينها تطوير فنادق فاخرة على الشاطئ، وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة، واعتماد شبكات كهرباء محسنة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

خطة كوشنر وستيف ويتكوف الجديدة لهيكلة قطاع غزة

وعمل كوشنر وويتكوف بالتعاون مع مساعد البيت الأبيض جوش جرينباوم، على مشروع شروق الشمس كما أجروا مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين ومتعاقدين من القطاع الخاص.

وتقدر تكلفة مشروع شروق الشمس فى قطاع غزة بنحو 112.1 مليار دولار موزعة على 10 أعوام، على أن تمول أمريكا نصف مبلغ التكلفة عبر منح وضمانات ديون، بينما يتم تسديد الديون المفروضة على غزة من خلال الأرباح المتوقعة من عملية التطوير.

ويتكوف وكوشنر، فيتو

وكشف مسؤولون، إنه في حال الموافقة على خطة هيكلة غزة، يمكن أن يبدأ تنفيذها خلال شهرين، إلا أن ذلك يتطلب أولا معالجة تحديات هائلة، من بينها إزالة نحو عشرة آلاف جثة من تحت ما يقارب 68 مليون طن من الأنقاض، وتنظيف التربة من التلوث، وإزالة الذخائر غير المنفجرة.

ويتضمن مشروع شروق الشمس، برنامجا من أربع مراحل، تبدأ بتوفير مساكن مؤقتة، ومستشفيات ميدانية، وعيادات متنقلة لمعالجة الجرحى، قبل الانتقال إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية من طرق معبدة وخطوط كهرباء جديدة وزراعة الأراضي، وصولا إلى الجوانب الأكثر تطورا وحداثة.

وحسب المصادر، عرضت واشنطن الخطة على مصر وتركيا وعدد من دول الخليج، إلا أن المقترح لا يوضح مصادر تمويل النصف الآخر من الكلفة، كما لا يحدد مصير نحو مليوني فلسطيني سيتأثرون بعمليات البناء، باستثناء الإشارة إلى حلول سكنية مؤقتة.

وأبدي مسؤولون شكوكا جدية حول إمكانية تنفيذ مشروع شروق الشمس، لا سيما في ظل التشكيك في استعداد حماس لنزع سلاحها بما يسمح ببدء الخطة فعليا.

