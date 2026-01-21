الصحفيون العرب يدينون استشهاد ثلاثة صحفيين فلسطينيين في استهداف صهيوني وسط غزة

18 حجم الخط

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، استشهاد ثلاثة صحفيين ظهر اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم خلال مهمة تصوير لمخيمات اللجنة المصرية، قرب المستشفى الأمريكي وسط قطاع غزة، والشهداء هم: محمد صلاح قشطة وعبد الرؤوف سمير شعت وأنس غنيم، يأتي ذلك وسط تصعيد دموي من قوات الاحتلال، حيث قتلت ثمانية مواطنين آخرين، منهم ثلاثة أشقاء شرقي مخيم البريج، وثلاثة مواطنين شرقي دير البلح منهم أب وطفله، وامرأة وطفل، في خانيونس.

وقال في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء: "إن هذه الجريمة النكراء هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الصهيوني لتصفية الصحفيين الفلسطينيين لأنهم يقومون بواجبهم فى نقل الحقيقة، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي استشهد 260 من الصحفيين والعاملين بالإعلام برصاص وصواريخ الاحتلال الصهيوني".



ويحمي العام للصحفيين العرب، الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم، و يؤكد أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يعد من جرائم الحرب مكتملة الأركان وتمثل اعتداء صارخا على حرية الصحافة وحقوق الإنسان وهي بمثابة تحد سافر لاتفاقيات جنيف لحرية الصحافة والإعلام.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب المحكمة الجنائية الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه البشعة وضرورة فرض عقوبات رادعة ضد العدو الصهيوني وعدم الإفلات من العقاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.