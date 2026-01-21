الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الصحفيون العرب يدينون استشهاد ثلاثة صحفيين فلسطينيين في استهداف صهيوني وسط غزة

الصحفيين العرب، فيتو
الصحفيين العرب، فيتو
18 حجم الخط

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، استشهاد ثلاثة صحفيين ظهر اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم خلال مهمة تصوير لمخيمات اللجنة المصرية، قرب المستشفى الأمريكي وسط قطاع غزة، والشهداء هم: محمد صلاح قشطة وعبد الرؤوف سمير شعت وأنس غنيم، يأتي ذلك وسط تصعيد دموي من قوات الاحتلال، حيث قتلت ثمانية مواطنين آخرين، منهم ثلاثة أشقاء شرقي مخيم البريج، وثلاثة مواطنين شرقي دير البلح منهم أب وطفله، وامرأة وطفل،  في خانيونس.

وقال في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء: "إن هذه الجريمة النكراء هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الصهيوني لتصفية الصحفيين الفلسطينيين لأنهم يقومون بواجبهم فى نقل الحقيقة، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي استشهد 260  من الصحفيين والعاملين بالإعلام برصاص وصواريخ الاحتلال الصهيوني".
   

ويحمي العام للصحفيين العرب، الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم، و يؤكد أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يعد من جرائم الحرب مكتملة الأركان وتمثل اعتداء صارخا على حرية الصحافة وحقوق الإنسان  وهي بمثابة تحد سافر لاتفاقيات جنيف لحرية الصحافة والإعلام.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب المحكمة الجنائية الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه البشعة وضرورة فرض عقوبات رادعة ضد العدو الصهيوني وعدم الإفلات من العقاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الصحفيين العرب استهداف الصحفيين الفلسطينيين الصحفيين الفلسطنيين
ads

الأكثر قراءة

السيسي: القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

الحكومة تقرر فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط سداد أراضي الدولة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غدا، بدء تخصيص شقق الإسكان المتنوع بالإسماعيلية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية