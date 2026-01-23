البابا تواضروس يلتقي رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالنمسا

18 حجم الخط

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بالنمسا، وذلك بحضور الأنبا يؤانس مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا جابرييل أسقف النمسا ورئيس الدير.

وبدأ اللقاء بصلاة الشكر التي صلاها قداسة البابا تواضروس الثاني في الكنيسة الرئيسية بالدير، أعقبها لقاء ودي مع الآباء الرهبان، حيث اطمأنوا على صحة قداسة البابا تواضروس الثاني بعد الجراحة التي أجريت له خلال الأسبوع الماضي.

وأعرب الرهبان عن سعادتهم بزيارة قداسة البابا، متمنين له دوام الصحة والعافية، فيما أكد قداسته تقديره لمشاعر المحبة والدعم التي أظهرها الجميع.

البابا تواضروس يتلقى اتصالا من بطريرك السريان للاطمئنان على صحته

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مكالمة هاتفية من قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

وخلال الاتصال، اطمأن البطريرك على صحة البابا تواضروس، مهنئًا قداسته بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرًا، مؤكّدًا أنه يصلي مع جميع أبناء الكنيسة السريانية من أجل تعافيه واجتياز فترة النقاهة بسلام.

من جانبه، أعرب البابا تواضروس عن تقديره لمحبة البطريرك وأبنائه، مثمنًا اهتمامهم وسؤالهم عن صحته، في إطار الروابط الأخوية القوية بين الكنائس المسيحية في مصر والمنطقة.

بطريرك الكاثوليك يهنئ البابا تواضروس بالشفاء بعد الجراحة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم اتصالًا هاتفيًا من غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر.

وخلال الاتصال، هنأ غبطة البطريرك قداسة البابا بنجاح الجراحة التي أجريت له مؤخرًا، معربًا عن تمنياته له بالشفاء العاجل والصحة الدائمة. من جانبه، أعرب البابا تواضروس عن شكره العميق لغبطة البطريرك على مشاعره الطيبة واهتمامه بسلامته، مؤكّدًا تقديره للتواصل والمحبة بين الكنائس المسيحية في مصر.

ويأتي هذا الاتصال في إطار العلاقات الأخوية المستمرة بين الكنائس المسيحية في مصر، والتي تسعى لتعزيز التعاون والتواصل الدائم بين أتباعها على مختلف المستويات الروحية والاجتماعية.

رئيس الوزراء يطمئن على صحة البابا تواضروس هاتفيا

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اطمئن خلاله على الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، عقب الجراحة البسيطة التي أجريت لقداسته مؤخرًا بإحدى مستشفيات النمسا.

أعرب الدكتور مدبولي عن خالص أمنياته لقداسة البابا تواضروس بتمام الشفاء والتعافي في القريب العاجل، وطمأنه قداسته البابا مثمنًا اهتمام سيادته وسؤاله ومشاعره الطيبة.

الرئيس السيسي يطمئن على صحة البابا تواضروس هاتفيا

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على صحة قداسته.

واطمأن الرئيس خلال الاتصال على حالة قداسة البابا تواضروس، إثر الجراحة الناجحة التي أجريت لقداسته بإحدى الكليتين مؤخرًا، وطمأن قداسةُ البابا بدوره الرئيس وشكره على مشاعره الطيبة واهتمامه.

البابا تواضروس يخضع لعملية جراحية ناجحة في النمسا

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي، أن المتابعة الصحية التي خضع لها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استدعت إجراء تدخل جراحي بإحدى الكليتين، وذلك عقب عدد من التحاليل والفحوصات الطبية.

وأوضح البيان أن التدخل الجراحي تم بنجاح كامل، وأن الحالة الصحية لقداسة البابا مستقرة ومطمئنة.

وأضافت الكنيسة أن قداسة البابا يقضي حاليا عدة أيام في أحد المستشفيات بالنمسا، لاستكمال المتابعة السريرية، على أن يعقب ذلك فترة نقاهة بدير القديس الأنبا أنطونيوس بالنمسا.

واختتم البيان بتوجيه الشكر لله من أجل سلامة قداسة البابا، والدعاء بتمام الشفاء وعودته سالمًا معافى إلى أرض الوطن، مهنئًا الشعب القبطي بمناسبة عيد الغطاس المجيد.

محطات البطريرك الصحية

وسافر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى دولة النمسا، لبضعة أيام، لاستكمال بعض الإجراءات الطبية في إطار المتابعة الصحية التي بدأها منذ حوالي شهر.

ويذكر أن لقداسة البابا تواضروس الثاني ملفًا طبيًّا بإحدى مستشفيات النمسا منذ أن كان أسقفًا عامًا، يجري من خلاله متابعة صحية بشكل دوري.

