الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رسالة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة اليوم العالمي للمريض: لنحب الآخر

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
18 حجم الخط

 في رسالة أصدرها بمناسبة اليوم العالمي الرابع والثلاثين للمريض المقرر الاحتفال به في 11 فبراير 2026، شدّد قداسة البابا لاون الرابع عشر بابا الفاتيكان على أن الشفقة المسيحية ليست مجرد شعور عابر، بل أسلوب حياة يرتكز على القرب، وتحمل المسؤولية، وبذل الوقت والجهد للآخر. 

وجاءت الرسالة تحت عنوان: "شفقة السامري: أن نحبّ ونحمِل ألم الآخر"، مؤكّدًا فيها أن كل مسيحي مدعو لأن يصبح قريبًا من المتألمين من خلال حبّ حرّ يتجاوز كل الحواجز.

ثقافة السرعة واللامبالاة

وأوضح البابا أن ثقافة السرعة واللامبالاة في عالم اليوم تهدد حس الإنسان الإنساني وتبعده عن الضعفاء، مؤكدًا أن نظرة السامري الصالح هي نظرة المسيح التي تحول مواجهة الألم إلى فعل تضامن حقيقي، حيث يتخطى الإنسان مجرد تلبية الحاجات المادية ليصبح شريكًا في ألم الآخرين ومرافقًا لهم في مسيرتهم.

وشدّد على البُعد الجماعي للشفقة، مستشهدًا بالسامري الذي أشرك صاحب الفندق في رعاية الجريح، كما استعرض تجربته الرعوية في البيرو حيث لمس الشفقة بين العائلات والجيران والعاملين في القطاع الصحي، مؤكدًا أن خدمة المرضى هي مقياس لضمير المجتمع وعمق التزام الكنيسة.

واختتم البابا رسالته بالتأكيد على أن محبة القريب هي الدليل العملي على صدق محبة الله، داعيًا المسيحيين لاعتماد نمط حياة متجذر في الحب الأخوي والإيمان بالمسيح، ورافعًا صلواته إلى مريم العذراء شفاء للمرضى وبركته لجميع من يخدمهم ويعتني بهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا لاون الرابع عشر البابا الفاتيكان بابا الفاتيكان

مواد متعلقة

الفاتيكان تحذر ترامب من تداعيات الهجوم على فنزويلا وعرض ترحيل مادورو إلى روسيا

بابا الفاتيكان: يجب احترام سيادة القانون في فنزويلا وقلبي مليء بالقلق

بابا الفاتيكان يندد بالأوضاع الكارثية للفلسطينيين في خيام غزة

تستمر يومين، أبرز محطات وجدول أعمال زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان

ads

الأكثر قراءة

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

خدمات

المزيد

125.88 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الخميس

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية