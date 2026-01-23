شاهد، اعتراضات وليد صلاح الدين علي حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

18 حجم الخط

رصدت عدسة فيتو في ستاد برج العرب اعتراضات وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي علي حكم مباراة الفريق مع يانج أفريكانز، عقب المباراة التي جمعت بينهم اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

ودخل وليد صلاح الدين في حديث مع حكم المباراة، عقب انتهاء اللقاء للاعتراض علي بعض قرارته.

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وانطلقت المباراة بسيطرة من النادي الأهلي على الكرة في محاولة لتسجيل هدف التقدم مبكرًا لكن لم تكلل محاولاته بالنجاح.

وفي الدقيقة الثامنة سدد فريق يانج أفريكانز أول كرة على مرمى الأهلي لكن تصدى لها مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة 14 هجمة خطيرة لفريق يانج أفريكانز على مرمى الأهلي لكنها مرت أعلى الشباك.

وفي الدقيقة 22 كاد أن يسجل فريق يانج أفريكانز هدف التقدم لكن تصدي شوبير للكرة قبل أن ترتد من يده ليتابعها أحد لاعبي الفريق الضيف ليفشل في السيطرة عليها وتخرج ضربة مرمي للأهلي.

واضاع جراديشار هدف محقق للنادي الأهلي في الدقيقة 77 بعدما سدد الكرة بوش القدم اليمنى لتمر الكرة بجوار المرمي.

وسجل ترزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز

وشهد تشكيل الأهلي مشاركة مروان عثمان الوافد الجديد لصفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية من نادي سيراميكا كليوباترا أساسيا للمرة الأولى مع الفريق.

وجاء تشكيل النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مروان عثمان وتريزيجيه.

وجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام يانج أفريكانز كل من: محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، أحمد عيد، محمد شكري، محمد علي بن رمضان، نيتس جراديشار، أشرف بن شرقي، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر.

تشكيل يانج أفريكانز أمام الأهلي

ترتيب الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

وبتلك النتيجة يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات فاز في 2 وتعادل في الأخرى، بينما يتواجد يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

