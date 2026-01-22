الخميس 22 يناير 2026
محافظات

تحصين 89 كلبا ضد السعار ضمن الحملات البيطرية بالمنيا

مدير الطب البيطري
مدير الطب البيطري بمحافظة المنيا
أعلن مدير الطب البيطري بمحافظة المنيا، عن تحصين 89 كلبًا ضد مرض السعار منذ بدء  الحملات البيطرية الوقائية في المحافظة.

 مدير الطب البيطري بمحافظة المنيا

تأتي حملة مدير الطب البيطري بمحافظة المنيا لتحصين الكلاب ضد مرض السعار، في إطار خطة الدولة للوقاية من الأمراض الحيوانية وحماية الصحة العامة.

المنيا اليوم، تحصين 89 كلب ضد السعار ضمن الحملات البيطرية بالمحافظة

وأكدت إدارة الطب البيطري في المنيا على أهمية الاستمرار في متابعة التطعيمات ومراقبة الحيوانات الضالة للتقليل من انتشار الأمراض، مع تقديم التوعية البيطرية للمواطنين حول طرق التعامل الآمن مع الحيوانات وحماية أسرهم.

إدارة الطب البيطري في المنيا

وأضافت الإدارة أن هذه الحملات تشمل متابعة كافة المناطق بمراكز المحافظة وتقديم خدمات التطعيم بالمجان لضمان تغطية أوسع عدد ممكن من الحيوانات، وتحقيق الوقاية الكاملة ضد السعار في المنيا.

