المنيا تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات 2026

واصلت جامعة المنيا تحقيق الإنجازات الأكاديمية اللافتة، حيث تصدرت الجامعات المصرية في تصنيف تايمز العالمي للتعليم العالي للتخصصات 2026، مؤكدة حضورها المتميز على الساحة الدولية وقدرتها على المنافسة ضمن أكبر التصنيفات الأكاديمية العالمية.

وأوضح الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة أظهرت تفوقًا محليًا في خمسة تخصصات رئيسية، شملت الهندسة، الفيزياء، علوم الحياة، علوم الحاسب، والعلوم الطبية والصحية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجيتها في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وأشار فرحات إلى أن الجامعة حققت المركز الثاني محليًا في تخصصات الهندسة والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة، والمركز الثالث في علوم الحاسب، بالإضافة إلى المركز الخامس في العلوم الطبية والصحية، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالمخرجات التعليمية والبحثية.

وفي التفاصيل العالمية، أظهر تصنيف تايمز 2026 أن جامعة المنيا جاءت في الفئة (501–600) عالميًا في تخصصات الهندسة والفيزياء وعلوم الحاسب، بينما سجلت ظهورها الأول في علوم الحياة بالمركز الثاني محليًا ضمن الفئة (801–1000) عالميًا، وحققت في العلوم الطبية والصحية الفئة (801–1000).

وأكد فرحات أن هذا الإنجاز هو نتاج استراتيجية طموحة للجامعة خلال السنوات الماضية، ركزت على دعم البحث العلمي المبتكر، وتشجيع النشر الدولي، وتوفير بيئة أكاديمية منافسة عالميًا.

وأشار إلى أن ظهور الجامعة لأول مرة في علوم الحياة بهذا المستوى المتقدم يمثل رسالة واضحة عن دور جامعة المنيا الفاعل في المشهد البحثي الدولي، ومنارة للعلم والتنمية في صعيد مصر والمنطقة الإقليمية.

وأضاف أن تصنيف تايمز يعد مرجعًا مهمًا للطلاب الدوليين، وجهات التمويل، ومؤسسات التوظيف العالمية، ما يجعل تقدم الجامعة فيه دليلًا على ريادتها الأكاديمية والتزامها بالمعايير الدولية للجودة.

وأوضح الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن منهجية التصنيف تعتمد على 18 مؤشر أداء دقيقًا تشمل جودة التدريس وبيئة التعلم، قوة البحث والاستشهادات العلمية، الموارد البحثية، النظرة الدولية، ودور الجامعة في نقل المعرفة والابتكار، ما يعكس التزام الجامعة بمعايير التفوق الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي.

