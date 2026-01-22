الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المنيا تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات 2026

جامعة المنيا
جامعة المنيا
18 حجم الخط

واصلت جامعة المنيا تحقيق الإنجازات الأكاديمية اللافتة، حيث تصدرت الجامعات المصرية في  تصنيف تايمز العالمي للتعليم العالي للتخصصات 2026، مؤكدة حضورها المتميز على الساحة الدولية وقدرتها على المنافسة ضمن أكبر التصنيفات الأكاديمية العالمية.

المنيا اليوم، جامعة المنيا تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات 2026

وأوضح الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة أظهرت تفوقًا محليًا في خمسة تخصصات رئيسية، شملت الهندسة، الفيزياء، علوم الحياة، علوم الحاسب، والعلوم الطبية والصحية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجيتها في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

جامعة المنيا 

وأشار فرحات إلى أن الجامعة حققت المركز الثاني محليًا في تخصصات الهندسة والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة، والمركز الثالث في علوم الحاسب، بالإضافة إلى المركز الخامس في العلوم الطبية والصحية، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالمخرجات التعليمية والبحثية.

تصنيف تايمز 2026

وفي التفاصيل العالمية، أظهر تصنيف تايمز 2026 أن جامعة المنيا جاءت في الفئة (501–600) عالميًا في تخصصات الهندسة والفيزياء وعلوم الحاسب، بينما سجلت ظهورها الأول في علوم الحياة بالمركز الثاني محليًا ضمن الفئة (801–1000) عالميًا، وحققت في العلوم الطبية والصحية الفئة (801–1000).

وأكد فرحات أن هذا الإنجاز هو نتاج استراتيجية طموحة للجامعة خلال السنوات الماضية، ركزت على دعم البحث العلمي المبتكر، وتشجيع النشر الدولي، وتوفير بيئة أكاديمية منافسة عالميًا. 

وأشار إلى أن ظهور الجامعة لأول مرة في علوم الحياة بهذا المستوى المتقدم يمثل رسالة واضحة عن دور جامعة المنيا الفاعل في المشهد البحثي الدولي، ومنارة للعلم والتنمية في صعيد مصر والمنطقة الإقليمية.

وأضاف أن تصنيف تايمز يعد مرجعًا مهمًا للطلاب الدوليين، وجهات التمويل، ومؤسسات التوظيف العالمية، ما يجعل تقدم الجامعة فيه دليلًا على ريادتها الأكاديمية والتزامها بالمعايير الدولية للجودة.

رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

وأوضح الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن منهجية التصنيف تعتمد على 18 مؤشر أداء دقيقًا تشمل جودة التدريس وبيئة التعلم، قوة البحث والاستشهادات العلمية، الموارد البحثية، النظرة الدولية، ودور الجامعة في نقل المعرفة والابتكار، ما يعكس التزام الجامعة بمعايير التفوق الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس جامعة المنيا جامعة المنيا تصنيف تايمز العالمي الجامعات المصرية المنيا اليوم أخبار جامعة المنيا تصنيف التايمز التعليم العالي تخصصات الهندسة العلوم الفيزيائية علوم الحياة علوم الحاسب العلوم الطبية والصحية البحث العلمي النشر الدولي جودة التعليم التميز الأكاديمي تصنيفات الجامعات

مواد متعلقة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 في المنيا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

الطلاب يترقبون نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2026

صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يختتم زيارة رسمية إلى المنيا

أسعار المواشي في المنيا اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

الأرصاد تحذر من شبورة مائية على الطريق الزراعي والصحراوي بالمنيا اليوم

مصرع سيدة صدمتها سيارة في المنيا

خطوات استخراج رخصة القيادة في وحدات المرور بالمنيا

ads

الأكثر قراءة

رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل من الجانبين ويشكر السيسي

محمد عبد الفتاح يكتب عن زمن الإخوان: سيطروا على مفاصل الدولة لترسيخ حكم المرشد.. حاولوا تفكيك المؤسسات الوطنية.. تردي الأوضاع الاقتصادية وخطط التنازل عن سيناء “آخر مسمار في نعش الجماعة”

طلب إحاطة بسبب التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 في المنيا

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية