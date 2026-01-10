السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب صدمه جرار زراعي على الطريق الدائري بالغربية

مصرع شاب صدمه جرار
مصرع شاب صدمه جرار زراعي على الطريق الدائري بالمحلة
18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه صدمه جرار زراعي على الطريق الدائري بمدينة المحلة الكبرى أمام المدرسة التجريبية.

محافظ الغربية يستجيب لمطالب المواطنين بإنشاء دورات مياه بموقف الجلاء

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بالواقعة وانتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى نقل الشاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته الخطيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

 

وفي سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يستجيب لمطالب المواطنين بإنشاء دورات مياه بموقف الجلاء

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

بسبب الأمطار، مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالغربية

مصرع طفل مجهول الهوية صدمه قطار بالغربية
ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

مانشستر سيتي يتقدم على إكسيتير سيتي برباعية في الشوط الأول

أمم أفريقيا، شاهد أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في الشوط الأول

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد واستمرار انخفاض درجات الحرارة

بعد تداول 3 أسماء، ما ضوابط انتخاب رئيس مجلس النواب 2026؟

محمد صلاح يسجل هدف منتخب مصر الثالث في شباك كوت ديفوار بأمم أفريقيا

لجنة نوبل تعلق على عرض زعيمة المعارضة الفنزويلية تسليم جائزتها لترامب

أمم أفريقيا، منتخب كوت ديفوار يسجل هدفه الأول في شباك مصر بخطأ فتوح

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صوت من السماء، «دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ أحمد عامر

محمد القلاجي يبدع في «دولة التلاوة» وإجماع لجنة الحكام على عبقرية الصوت

تألّق لافت لمحمد ماهر يشعل أجواء«دولة التلاوة» وسط إشادات من لجنة التحكيم

المزيد
الجريدة الرسمية