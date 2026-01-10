مصرع شاب صدمه جرار زراعي على الطريق الدائري بالغربية

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه صدمه جرار زراعي على الطريق الدائري بمدينة المحلة الكبرى أمام المدرسة التجريبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بالواقعة وانتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى نقل الشاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته الخطيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

وفي سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

