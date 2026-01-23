بأسعار تبدأ من 80 جنيها، جولة في سوق الأسماك بالإسماعيلية (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أجرت “فيتو” قبل قليل بثا مباشرا من سوق الأسماك الحضري في محافظة الإسماعيلية، وذلك لمتابعة أسعار الأسماك والتي شهدت ارتفاعا طفيفا.

واستعرض هاني صالح أحد تجار الأسماك بالسوق الحضرى مع "فيتو" أسعار الأسماك وأوضح أن الأسعار تبدأ من 80 جنيها وهو سعر السمك البلطي، فيما تتراوح اسعار السمك البورى من 150 وحتى 250 جنيها وذلك طبقا للحجم، وأضاف أن أسعار سهلية القناة تبلغ 300 جنيه، أما أسعار الجمبري فتبدأ من 400 وحتى 500 جنيه للجمبرى الجامبو.



ويحرص المواطنةن يوم الجمعة الذى يعد يوم عطلة نهاية الأسبوع على شراء الأسماك وشيها ثم التوجه إلى أحد المنتزهات أو الأندية الشاطئية لتناول وجبة الغذاء في الهواء الطلق.

رحلة الأسر في البحث عن سمك القنال

كما تحرص الأسر بخاصة الباحثين عن وضع حلول اقتصادية، على شراء الأسماك التي تود تناولها بنفسها من الأسواق المعروفة بجودة المعروض في محافظة الإسماعيلية، منها سوق الأسماك الحضري النموذجي بمنطقة طريق البلاجات والذى يطرح أسماك طازجة جلبها الصيادون من بحيرة التمساح وبحيرتهم الممتذجة بماء قناة السويس، والذى اكتسب اسم "سمك القنال".

صراع المطاعم مع الأسواق

أما على صعيد الآخر فتلجأ بعض المطاعم في محافظة الإسماعيلية، إلى إغراء الزائرين من خلال طرح وجبات أسماك كاملة وسندوتشات للمأكولات البحرية مثل الجمبرى والسوبيط والسمك الفيلية، بأسعار مخفضة تبدأ من 100 جنيه، وتضم الوجبات نوع واحد من السمك بمشتملاتها وتكفي الوجبة لفرد واحد.

كما تقوم المطاعم بطرح العروض عبر صفحاتها بمحركات التواصل الاجتماعي، وإلقاء لينكات العروض داخل بعض الصفحات الخاصة بتنظيم رحلات إلى الإسماعيلية، الأمر الذى يدفع بعض تجار الأسماك بالرد على تلك العروض الترويجية بعروض أخرى منها منح الزبائن المقبلين على الشوي طبق من الأرز كهدية، وبين هذا وذاك يصبح الزائر هو المستفيد.

